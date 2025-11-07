Frekwencja wyborcza

Gdyby wybory odbywały się w najbliższym czasie, udział w nich zadeklarowało 67 proc. badanych Polaków uprawnionych do głosowania (o 5 punktów procentowych więcej niż w połowie października i tyle samo, ile we wrześniu).

Ankietowani, deklarujący chęć oddania głosu, zostali zapytani przez CBOS o to, na kandydata której partii lub ugrupowania zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.

KO na czele zestawienia, PiS na drugim miejscu

Na Koalicję Obywatelską chęć oddania głosu zadeklarowało 28,8 proc. badanych (wzrost o 0,4 pkt. proc. w stosunku do października). Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 20,7 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.).

Konfederacja zamyka podium

Zamiar głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość wyraziło 13,2 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt. proc.), a na Konfederację Korony Polskiej 8,5 proc. badanych (spadek poparcia o 0,9 pkt. proc).

Dużo ugrupowań nie weszłoby do Sejmu

Jak podkreśla CBOS, wymagany próg mogłyby przekroczyć ugrupowania lewicowe, jedynie pod warunkiem połączenia swoich sił. Na Lewicę chciało głosować 3,5 proc. ankietowanych (spadek o 1,3 pkt. proc.), a na Partię Razem 3,3 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.)

Poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 1,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. proc.), a na Polskie Stronnictwo Ludowe chciało oddać głos 1,4 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.)

Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,1 proc. badanych; 16,1 proc. waha się, któremu ugrupowaniu przyznać swój głos, a 2,6 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 9,9 proc.) w okresie 3–5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).