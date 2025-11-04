Sprawa dotyczy nieruchomości w Zabłotni, przez którą zaplanowano trasę kolei dużej prędkości do lotniska CPK.

Reklama

Z badania wynika, że 73 proc. respondentów słyszało o tej sprawie. O transakcji, którą sfinalizowano tuż przed końcem rządów PiS, nie słyszało 27 proc. pytanych.

Ankietowanych, którzy znali sprawę, zapytano, czy - ich zdaniem - "sprzedaż działki przeznaczonej pod CPK przez Ministerstwo Rolnictwa i KOWR była uczciwa".

Oceny co do uczciwości transakcji CPK

O uczciwości transakcji przekonanych było 10 proc. pytanych, z czego 3 proc. osób wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 64 proc. badanych, z czego odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 41 proc. respondentów. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 26 proc. badanych.

Reakcja na śledztwo prokuratorskie

Na pytanie, czy „prowadzenie śledztwa prokuratorskiego ws. sprzedaży działki przeznaczonej pod CPK powinno być ważne (priorytetowe) dla obecnego rządu”, 63 proc. respondentów odparło, że tak, a zdecydowanie zgodziło się 34 proc. osób. Przeciwnego zdania było 13 proc. ankietowanych (5 proc. z nich wybrała odpowiedź „zdecydowanie nie”). Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 24 proc. badanych.

53 proc. respondentów negatywnie oceniło działania urzędników ministerstwa rolnictwa i KOWR przy sprzedaży działki pod CPK, z czego 34 proc. ankietowanych oceniło ich działania zdecydowanie negatywnie. Pozytywnie o urzędnikach MRiRW i KOWR w tej sprawie wyraziło się 10 proc. badanych (2 proc. pytanych wskazało „zdecydowanie pozytywnie”). 37 proc. respondentów nie miało opinii w tej sprawie.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Badanym zadano także pytanie: „którą ekipę rządzącą obciąża sprawa sprzedaży działki przeznaczonej pod CPK?”. Najwięcej, bo 49 proc. uczestników wskazało, że sprawa sprzedaży działki pod CPK "bardziej obciąża poprzednią ekipę rządzącą, czyli rząd PiS".

16 proc. pytanych wybrało w tym względzie obecny rząd Donalda Tuska. Dla 25 proc. respondentów "afera obciąża obie ekipy w podobnym stopniu". 10 proc. badanych winą nie obarcza żadnej ze stron.

Sondaż Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 30 i 31 października metodą CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1066 dorosłych Polaków.