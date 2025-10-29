CPK czekał półtora roku z powiadomieniem prokuratury

Chodzi o działkę o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 r. - niedługo przed oddaniem władzy przez PiS - Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działki wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona. Według WP w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. W środę wp.pl podała, że do kwietnia 2024 r. KOWR okłamywał Centralny Port Komunikacyjny w sprawie działki, a CPK czekał półtora roku z powiadomieniem prokuratury.

Szłapka: Zawiadomienie do prokuratury ws. zbycia działki powinno być złożone szybciej

Rzecznik rządu podkreślił w środowej rozmowie w RMF FM, że spółka CPK zawiadomiła prokuraturę o sprawie w lipcu tego roku, czyli długo przed tym, zanim sprawę ujawniły media. Na uwagę, że prokuratura wszczęła dochodzenie dopiero w dniu, kiedy ukazał się tekst Wirtualnej Polski, Szłapka odparł, że „nie komentuje tego, jak długo prokuraturze zajmowała procedura od wpłynięcia zawiadomienia do wszczęcia postępowania”.

- Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby takie sprawy były załatwiane jak najszybciej. Mam nadzieję, że będzie to precyzyjnie wyjaśnione - powiedział. Wyraził również nadzieję, że wyjaśniona zostanie zwłoka KOWR z odpowiedzią na zapytania CPK o działkę.

Zgodził się z prowadzącym rozmowę, że zawiadomienie do prokuratury ws. zbycia działki powinno być złożone szybciej. - Instytucje państwowe będą działały w taki sposób, żeby Skarb Państwa nie doznał tutaj uszczerbku. Sprawa musi być wyjaśniona „do spodu” – stwierdził Szłapka.

Horała: Nie miałem informacji o tym, że działka została zbyta

Były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu KomunikacyjnegoMarcin Horała (PiS) tłumaczył w środę, również w RMF FM, że „jeszcze 8 grudnia (2023 r. - przyp. PAP), nie wiedząc o tym, że działka w międzyczasie została sprzedana, wysyłał pismo, żeby jej nie sprzedawać”.

Horała zapewnił, że do momentu, kiedy opuścił swoje stanowisko, nie miał informacji o tym, że działka została zbyta. Wskazał też, że działka w Zabłotni nie była na terenie inwestycji CPK, tylko w jej otoczeniu. Tłumaczył, że wzrost jej wartości wynikał z zaplanowania na niej centrum magazynowego, które, z chwilą, kiedy przestał to być grunt Skarbu Państwa, CPK powinno zaplanować w innym miejscu.

Czy KOWR może odkupić sprzedaną działkę?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa twierdzi, że obecnie nie ma prawa odkupić sprzedanej działki w Zabłotni. Według wiceministra infrastruktury Macieja Laska odpowiedzialnego za nadzór nad CPK, odzyskanie działki będzie możliwe w drodze wywłaszczenia w momencie, gdy decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji zostanie nadany wymóg natychmiastowej wykonalności. Lasek zastrzegł, że będzie się to wiązało z wypłatą odszkodowania.

Właściciel działki, wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas napisał w oświadczeniu, że KOWR może odkupić działkę w każdej chwili do grudnia 2028 r., bo takie prawo zostało zastrzeżone w umowie sprzedaży. Jednocześnie podkreślił, że w momencie nabycia działki nie miał świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK.

Maciej Lasek został oficjalnie poinformowany o sprzedaży ziemi w Zabłotni 5 kwietnia 2024 r.

Wirtualna Polska opisała w środę, że od grudnia 2023 r. KOWR unikał odpowiedzi na zapytania spółki CPK o działkę. Według odpowiedzi z resortu infrastruktury, Maciej Lasek został oficjalnie poinformowany o sprzedaży ziemi w Zabłotni dopiero 5 kwietnia 2024 r. 30 lipca tego roku - pisze wp.pl - do prokuratury trafiło zawiadomienie złożone przez zarząd CPK dotyczące niedopełnienia obowiązków przez urzędników KOWR. Portal podkreśla, że prokuratura wszczęła postępowanie 27 października, czyli w dniu publikacji artykułu.

Zawieszenie Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego

Po publikacji WP prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił do czasu wyjaśnienia sprawy w prawach członka partii byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa, byłego wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego, byłego szefa KOWR Waldemara Humięckiego i byłego wicedyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzego Wala, który podpisał umowę sprzedaży działki.

Czym jest CPK?

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.