Prace podzielone na dwie części

Spółka przekazała, że całość prac w ramach przetargu została podzielona na dwie części. W pierwszym etapie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego podmioty złożą wnioski o dopuszczenie do udziału. Do kolejnego, czyli właściwego etapu dialogu konkurencyjnego, spółka CPK zamierza dopuścić maksymalnie pięciu oferentów w każdej z części postępowania. Wyłoniony podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za budowę, jak i prace projektowe stacji i tunelu wraz z halą peronową.

Tunel pod lotniskiem CPK

CPK podkreślił, że tunel pod lotniskiem CPK będzie zdecydowanie większy pod względem kubatury (ok. 3,5 mln m sześc.) od takich obiektów, jak tunel kolejowy koło Limanowej (430 tys. m sześc.) i tunele drogowe na S3 koło Kamiennej Góry (1,3 mln m sześc.), czy na Zakopiance (600 tys. m sześc.). „Jego całkowita długość to około 6 km, będzie on więc niemal o 1,5 km dłuższy od tunelu dla kolei dalekobieżnej, który CPK buduje w Łodzi” - dodał.

W obiekcie przebiegną linie kolejowe nr: 5, 85 oraz 88. Od wschodniej strony tunelu znajdzie się 6 torów, które w obszarze dworca kolejowego rozwidlą się do 12, a następnie w zachodniej części tunelu zwężą się ponownie do 6 torów.

„Zachodni wylot, zakończony rozplotami, umożliwi wyjazd w kierunku Gdańska, Katowic i Łodzi, a wschodni pozwoli na bezpośredni przejazd do Warszawy” - poinformowała spółka.

Kryteria oceny ofert

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu będą cena, metodyka realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji. Rozstrzygnięcie obu części przetargu oraz zawarcie umów planowane jest w I kwartale 2027 roku.

Czym jest CPK?

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.