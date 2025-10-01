Linia "Y: 350 zamiast 250 km/h

CPK wyjaśniła, że decyzja pozwala na pełne wykorzystanie parametrów technicznych linii projektowanej od początku z myślą o najwyższych prędkościach. Symulacje wykazały, że przy minimalnej liczbie postojów czas przejazdu na trasie Warszawa-Wrocław będzie krótszy o około 40 minut w porównaniu z wariantem 250 km/h.

Reklama

Według CPK kursowanie pociągów z prędkością powyżej 300 km/h ma kluczowe znaczenie dla stworzenia konkurencyjnej i szybszej oferty przewozowej. Ponadto linia „Y” będzie obsługiwała również wolniejsze pociągi, w tym składy AeroExpress i RegioExpress, kursujące z prędkościami do 200 km/h, aby sprostać potrzebom pasażerów z miast średniej wielkości.

CPK przedstawiła wyliczenia oparte na symulacjach, które wykazały, że różnica w czasie podróży między prędkością maksymalną 350 km/h a 250 km/h zależy od trasy i liczby postojów pociągu. Infrastruktura projektowanej linii „Y” Warszawa – CPK – Łódź – Poznań/Wrocław jest konsekwentnie dostosowywana do prędkości 350 km/h, a jej wykorzystanie w zaledwie 70 proc. (czyli do 250 km/h) byłoby sztucznym zaniżaniem parametrów.

Warszawa–Poznań i Warszawa-Poznań w nieco ponad 1,5 h

Spółka podała, że trasę Warszawa – Poznań pociąg najszybszy, jadący z prędkością maksymalną 350 km/h pokonałby w 1 godz. i 38 min. Wariant ten zakłada tylko dwa postoje: na stacjach Warszawa Zachodnia i Łódź Fabryczna. Pociąg jest w stanie osiągnąć prędkość powyżej 300 km/h na 81 proc. długości trasy.

Pociąg wolniejszy, z prędkością maksymalną 250 km/h pokonałby trasę Warszawa - Poznań w 2 godz. i 19 min. przy założeniu postojów w Warszawie Zachodniej, na Lotnisku CPK, w Łodzi, Sieradzu i Kaliszu. Różnica wynosi więc 41 minut na korzyść szybszego pociągu. Z kolei wariant hipotetyczny zakładający jazdę z prędkością maksymalną 250 km/h i z minimalną liczbą postojów zakłada, że gdyby pociąg zatrzymywał się tylko w Łodzi (podobnie jak wariant najszybszy), różnica w czasie podróży w stosunku do pociągu 350 km/h wyniosłaby 15 minut.

Jak informuje CPK, z symulacji wynika, że trasę Warszawa – Wrocław pociąg najszybszy (350 km/h) pokonałby w 1 godz. i 36 min., przy postojach tylko na dworcach Warszawa Zachodnia i Łódź Fabryczna. Pociągi będą mogły osiągnąć prędkość powyżej 300 km/h na 71 proc. tej trasy. Pociąg wolniejszy (250 km/h) trasę z postojami w Warszawie Zachodniej, na Lotnisku CPK, w Łodzi, Sieradzu i Kępnie przejechałby w 2 godz. i 19 min. W tym scenariuszu różnica wynosi ponad 40 minut na korzyść pociągu jadącego do 350 km/h.

Jednocześnie CPK zwraca uwagę, że wariant hipotetyczny z prędkością maksymalną do 250 km/h i minimalną liczbą postojów, zakładającą zatrzymanie się składu tylko na stacjach Warszawa Zachodnia i Łódź Fabryczna, to różnica w czasie w porównaniu do pociągu 350 km/h wyniosłaby 15 minut.

Z linii "Y" będą korzystały również wolniejsze składy

CPK podkreśla jednocześnie, że z Pasażerskiego Modelu Transportowego wynika, że około 80 proc. podróżnych na linii „Y” będzie podróżować między największymi miastami (Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław), dlatego oferta najszybszych połączeń jest skierowana właśnie do nich. Dodano, że linia „Y” ma być wykorzystywana również przez wolniejsze składy, jadące z prędkością od 200 do 300 km/h, aby obsłużyć pasażerów z mniejszych miast, takich jak Sieradz czy Kalisz.

Czym jest linia "Y"?

Linia „Y” o długości 480 km, z odnogami do Poznania i Wrocławia, została określona jako priorytet inwestycyjny CPK.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.