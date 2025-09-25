– Mamy jasny cel – chcemy, by za 10 lat krakowianie pojechali metrem – powiedział podczas konferencji w Centrum Kongresowym ICE Kraków Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

W ramach projektu włodarze miasta przewidzieli rozgałęziającą się trasę, obsługiwaną przez dwie linie. Ze wstępnych szacunków wynika, że codziennie z metra będzie korzystać ok. 280 tys. pasażerów. Na trasie metra o długości blisko 29 km znajdzie się 29 stacji. Koszt budowy szacowany jest na 14-15 mld zł.

W ramach warunków brzegowych założono, że metro może przebiegać zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni na poziomie terenu lub estakadami, jednak, jak podało miasto w komunikacie, krakowskie metro w większości ma przebiegać w tunelu.

Krakowskie metro ma być w pełni autonomiczne

Jak zapewniają włodarze miasta, Kraków nie kopiuje warszawskich rozwiązań, a metro w stolicy Małopolski ma być w pełni autonomiczne. – Stawiamy na najnowocześniejsze technologie: autonomiczne składy, wysoką częstotliwość kursowania i maksymalną energooszczędność. Nie kopiujemy Warszawy – budujemy system skrojony na miarę Krakowa. Krakowskie metro będzie bardziej elastyczne i tańsze w utrzymaniu – mówi Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa.

Przewidziano, że składy krakowskiej kolejki mają być o połowę krótsze nie te w Warszawie. Będą miały około 60 m o długości, a minimalny promień skrętu określono na 250 m.

Trasa wspólnego przebiegu linii M1 i M2 krakowskiego metra

Jak podaje miasto, trasa rozpoczyna się w Nowej Hucie – w rejonie Kombinatu, gdzie powstanie również stacja techniczno-postojowa. Stamtąd, mijając aleję Róż, metro dotrze do ronda Kocmyrzowskiego i Czyżyn. Dla zachodniej części Nowej Huty główną stacją będzie „Wiślicka”.

W dalszej części podziemna kolej pobiegnie w stronę Prądnika Czerwonego, po drodze zatrzymując się na stacjach „Bora-Komorowskiego”, „Rondo Młyńskie” i „Olsza”.

Kolejne przystanki na wspólnej trasie linii M1 i M2 to „Rondzie Mogilskie”, a następnie „Dworzec Główny”, który ma stać się centralnym węzłem komunikacyjnym Krakowa, integrując metro z koleją i komunikacją miejską.

W planach przewidziane są dwie stacje na Starym Mieście „Stary Kleparz” i „Teatr Bagatela”. Następna stacja usytuowana będzie przy Muzeum Narodowym, gdzie linia skręci na południa miasta, a następnie przekroczy Wisłę. Tuż za przeprawą powstanie stacja przy Rondzie Grunwaldzkim, która ma być ważnym węzłem przesiadkowym. Kolejną stacją w będzie „Ludwinów”, a następnie stacji „Brożka", gdzie kończy się wspólny przebieg dwóch linii metra – M1 i M2.

Dwie linie krakowskiego metra

Dalej na południe eksperci rekomendują rozdzielenie linii na dwie trasy - w stronę Opatkowic oraz Kurdwanowa.

Jak podaje miasto, linia M1 ma prowadzić ma w stronę południowego zachodu do „Opatkowic”, gdzie metro połączy się z koleją tworząc zintegrowany węzeł przesiadkowy dla mieszkańców Krakowa, i obszaru metropolitalnego. Po drodze podziemna kolej zatrzyma się na stacjach „Ruczaj”, „Kampus UJ”, „Bobrzyńskiego”, „Lubostroń”, „Kobierzyn”, „Kliny”.

Druga linia obsłuży Łagiewniki, obszar CH Zakopianka i przystanku kolejowego „Sanktuarium”, kończąc swój bieg w Podgórzu Duchackim, gdzie zaplanowano budowę trzech stacji: „Halszki”, „Witosa” oraz krańcową – „Kurdwanów”, zlokalizowaną na południowym wschodzie dzielnicy.

Metro skróci czas przejazdu nawet o połowę

Według ekspertów dzięki proponowanemu planowi przebiegu trasy, prawie 40 procent mieszkańców Krakowa będzie miało dostęp do stacji metra w zasięgu dziesięciominutowego spaceru. Natomiast łącznie z tramwajami i koleją aglomeracyjną aż 63 proc. krakowian będzie miało bezpośredni dostęp do szybkiego transportu szynowego.

Według prognoz taki układ połączeń codzienne sprawi, że codzienne podróże będą krótsze i wygodniejsze. Z Nowej Huty do Muzeum Narodowego będzie można dojechać w 26 min. zamiast 40 min., z Klinów do Dworca Głównego w 24 min. zamiast 50 min., a z południowej części Kurdwanowa do Bagateli w 18 min. zamiast 40 min.

Najważniejsza inwestycja Krakowa najbliższej dekady – istotne daty

Według władz Krakowa budowa metra to absolutny priorytet miasta na najbliższą dekadę. Jeszcze w tym roku miasto rozpocznie konsultacje rynkowe i przygotowania do wyboru doradców inwestycyjnych, natomiast umowa na dokumentację techniczną obejmującą studium wykonalności i decyzję środowiskową ma zostać podpisana w 2026 roku. Umowa na projekt budowlany może stać podpisany w tym samym roku, pod warunkiem jednak, że prowadzone analizy potwierdzą taką możliwość. Ogłoszenie przetargu na budowę inwestor przewidują najpóźniej w 2030 roku. Sam budowa ma potrwać około pięciu lat. Jak zapowiadają władze miasta, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem pierwszą linią metra w Krakowie pasażerowie pojada za 10 lat.

