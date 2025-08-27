Już za rok na Bemowie pasażerowie będą mogli korzystać z trzech nowych stacji linii M2. Termin oddania do użytku stacji C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin planowany jest na wakacje 2026 roku.

Obecnie na wszystkich trzech stacjach trwają intensywne prace przy uszczelnianiu tuneli. Na częściach stacyjnych trwają prace budowlane i instalacyjne, natomiast wyjścia ze stacji zaczynają nabierać ostatecznych kształtów.

