Już za rok na Bemowie pasażerowie będą mogli korzystać z trzech nowych stacji linii M2. Termin oddania do użytku stacji C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin planowany jest na wakacje 2026 roku.

Obecnie na wszystkich trzech stacjach trwają intensywne prace przy uszczelnianiu tuneli. Na częściach stacyjnych trwają prace budowlane i instalacyjne, natomiast wyjścia ze stacji zaczynają nabierać ostatecznych kształtów.

Prace budowlane na linii M2 (fot. Metro Warszawskie) / Materiały prasowe / M. Czerski
Prace budowlane w tunelu linii M2 (fot. Metro Warszawskie) / Materiały prasowe / M. Czerski
Prace w tunelu linii M2 (fot. Metro Warszawskie) / Materiały prasowe / M. Czerski
Tunel linii M2 (fot. Metro Warszawskie) / Materiały prasowe
Budowa linii M2 lipiec 2025; fot. Metro Warszawskie M. Czerski / Materiały prasowe / M. Czerski - Metro Warszawskie
Budowa linii M2 lipiec 2025 fot. Metro Warszawskie M. Czerski / Materiały prasowe / M. Czerski - Metro Warszawskie
Budowa linii M2 lipiec 2025; fot. Metro Warszawskie M. Czerski / Materiały prasowe / M. Czerski - Metro Warszawskie
Prace budowlane na linii M2 (fot. Metro Warszawskie) / Materiały prasowe / M. Czerski
Budowa linii M2 lipiec 2025; fot. / Materiały prasowe / M. Czerski - Metro Warszawskie
Stacja metra Chrzanów - wizualizacja / Materiały prasowe / Metro Warszawskie
Stacja metra Karolin - wizualizacja / Materiały prasowe / Metro Warszawskie
Stacja metra Lazurowa - wizualizacja / Materiały prasowe / Metro Warszawskie