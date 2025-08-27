Już za rok na Bemowie pasażerowie będą mogli korzystać z trzech nowych stacji linii M2. Termin oddania do użytku stacji C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin planowany jest na wakacje 2026 roku.
Obecnie na wszystkich trzech stacjach trwają intensywne prace przy uszczelnianiu tuneli. Na częściach stacyjnych trwają prace budowlane i instalacyjne, natomiast wyjścia ze stacji zaczynają nabierać ostatecznych kształtów.
Prace budowlane na linii M2 (fot. Metro Warszawskie)
/
Materiały prasowe
/
M. Czerski
Prace budowlane w tunelu linii M2 (fot. Metro Warszawskie)
/
Materiały prasowe
/
M. Czerski
Prace w tunelu linii M2 (fot. Metro Warszawskie)
/
Materiały prasowe
/
M. Czerski
Tunel linii M2 (fot. Metro Warszawskie)
/
Materiały prasowe
Budowa linii M2 lipiec 2025; fot. Metro Warszawskie M. Czerski
/
Materiały prasowe
/
M. Czerski - Metro Warszawskie
Budowa linii M2 lipiec 2025 fot. Metro Warszawskie M. Czerski
/
Materiały prasowe
/
M. Czerski - Metro Warszawskie
Budowa linii M2 lipiec 2025; fot. Metro Warszawskie M. Czerski
/
Materiały prasowe
/
M. Czerski - Metro Warszawskie
Prace budowlane na linii M2 (fot. Metro Warszawskie)
/
Materiały prasowe
/
M. Czerski
Budowa linii M2 lipiec 2025; fot.
/
Materiały prasowe
/
M. Czerski - Metro Warszawskie
Stacja metra Chrzanów - wizualizacja
/
Materiały prasowe
/
Metro Warszawskie
Stacja metra Karolin - wizualizacja
/
Materiały prasowe
/
Metro Warszawskie
Stacja metra Lazurowa - wizualizacja
/
Materiały prasowe
/
Metro Warszawskie