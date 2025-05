Prace przy budowie ostatniej, zachodniej części linii metra M2 w Warszawie posuwają się na przód. Obecnie tarcza TBM Krystyna kończy drążenie i układanie pierścieni tuneli na odcinku od stacji Lazurowa do szybu demontażowego. Jak zapewnia Warszawskie Metro, niebawem Krystyna przebije się do miejsca demontaży przed stacją Bemowo. Według planu ma to nastąpić w czwartek 22 maja. W czasie tej operacji kierowców będą czekały pewne utrudnienia.

Po przebiciu ostatniej ściany Krystyna dołączy do drugiej tarczy – Anny. Następnie obie, po rozłożeniu na części, będą wydobywane na powierzchnię.

Ograniczony ruch na Górczewskiej

„W związku z zaplanowanym przebiciem i w celu zapewnienia bezpieczeństwa w pobliżu tych prac od środy, 21 maja, od godziny 22:00 zostanie zamknięty prawy pas ulicy Górczewskiej na jezdni prowadzącej w stronę Woli, za zatoką przystanku autobusowego Klemensiewicza 01. Zaraz za placem budowy, czyli jeszcze przed skrzyżowaniem z Powstańców Śląskich, kierowcy znowu pojadą pełną szerokością Górczewskiej. Utrudnienia na jezdni potrwają do piątku, 23 maja, do godziny 6:00” – podaje Metro Warszawskie.

Roście stacji techniczno-postojowa

Prace przy budowie ostatniego odcinka linii M2 na Karolin są już bardzo zaawansowane. Na przyszłej stacji techniczno-postojowej są już położone tory, którymi pociągi będą wjeżdżały i wyjeżdżały z elektrowozowni, czyli miejsc serwisowania składów.

Docelowych kształtów nabiera też konstrukcja nastawni, z której dyspozytorzy będą zarządzali ruchem pociągów na STP. Do dokończenia jest jeszcze tunel, którym pociągi wjadą na drugą

Bemowski odcinek linii M2

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Za stacją C1 będą podziemne tory do budowanej stacji techniczno-postojowej. Powstała infrastruktura zapewni możliwość kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra.

Wzrost kosztów budowy i renegocjacja umowy

Niestety dla inwestora realizacja projektu będzie kosztować więcej niż początkowo zakładano. Wynika to głównie z rosnących cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. Obecnie koszty wykonania całego odcinka wzrósł o 300 milionów złotych.

W związku z tym Metro Warszawskie podjęło decyzję o podpisaniu aneksu do umowy, w którym zmieniono także termin zakończenia budowy II linii metra na listopad 2026 roku. Pasażerowie pojadą nowym odcinkiem metra w drugiej połowie 2026 roku, ale stacja techniczno-postojowa Karolin zostanie oddana do użytku dopiero w 2027 roku.