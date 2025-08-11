Stabilizacja w Strefie Gazy

„»Nie« dla izraelskiej operacji wojskowej. »Tak« dla międzynarodowej koalicji z mandatem ONZ, której zadaniem byłyby: walka z terroryzmem, ustabilizowanie sytuacji w Strefie Gazy, wsparcie mieszkańców i pokojowe, stabilne zarządzanie (tym terytorium - PAP)" - zaproponował Macron. Podkreślił, że siły koalicyjne mogłyby prowadzić operację „rozbrojenia i demilitaryzacji” Hamasu.

Apel do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Prezydent Francji zaapelował też do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby rozpoczęła pracę nad taką misją i przyznała jej mandat. Jak przekonywał, jest to jedyna droga wyjścia z obecnej sytuacji, która jest „nie do zaakceptowania zarówno dla rodzin zakładników (porwanych przez Hamas to Strefy Gazy - PAP), jak i dla Gazańczyków”. Przekazał, że polecił swojej administracji rozpoczęcie prac nad taką inicjatywą.

„Trzeba położyć kres tej wojnie, teraz i przez stałe zawieszenie broni” - zaapelował. Macron po raz pierwszy odniósł się do planu forsowanego przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu przejęcia kontroli nad miastem Gaza i obozem Al-Mawasi. Ocenił, że ten plan jest „ucieczką do przodu”, która grozi katastrofą. Podkreślił, że „izraelscy zakładnicy i ludność Strefy Gazy będę pierwszymi ofiarami tej strategii”.

Francja gotowa uznać państwo palestyńskie

W dniach 28-30 lipca rządy Francji i Arabii Saudyjskiej zorganizowały w siedzibie ONZ w Nowym Jorku konferencję na temat przyszłości Palestyny i rozwiązania dwupaństwowego. Wystosowano wówczas wspólne oświadczenie wraz z krajami regionu, w którym domagano się rozbrojenia Hamasu i uwolnienia przetrzymywanych w Strefie Gazy zakładników.

Francja zapowiedziała, że 21 września oficjalnie uzna państwo palestyńskie na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Decyzja Izraela o zajęciu miasta Gaza

Izraelski gabinet bezpieczeństwa podjął w piątek decyzję o zajęciu miasta Gazy. Oznacza to intensyfikację prowadzonej od blisko dwóch lat wojny Izraela z Hamasem. Według mediów nowa kampania będzie się wiązała z przesiedleniem od 800 tys. do miliona palestyńskich cywilów i może potrwać do pół roku. Władze izraelskie nie podały terminu rozpoczęcia operacji.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Od tego czasu w izraelskim odwecie zginęło ponad 61,3 tys. Palestyńczyków, a w palestyńskiej półenklawie panuje głód.