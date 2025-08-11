Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformowała w piątek o wszczęciu audytu 137 256 samochodów marki Kia America. Kontrola samochodów ma ocenić skuteczność środków zaradczych jaki producent wprowadził podczas akcji serwisowej na początku roku - podał Reuters.

Do sprawdzenia pierścienie olejowe tłoków w 137 tys. aut Seltos i Soul

Agencja przypomina, że w lutym firma Kia America rozpoczęła akcję wycofywania z rynku pojazdów Seltos i Soul z roczników modelowych 2021–2023. Powodem akcji serwisowej były obawy, że pierścienie olejowe tłoków mogły zostać wyprodukowane nieprawidłowo, czego skutkiem może być uszkodzenie silnika, co grozi utratą mocy lub zwiększonym ryzykiem pożaru.

Skargi po akcji serwisowej

Audyt skuteczności akcji serwisowej wszczęte zostało przez organ nadzorujący bezpieczeństwo samochodowe, po tym jak wydział ds. wycofywania produktów z rynku w Biurze Badania Usterek rozpatrzył 47 skarg otrzymanych od 29 kwietnia do 27 czerwca bieżącego roku.

