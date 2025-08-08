Gdzie można zbierać grzyby?

W większości lasów państwowych grzybobranie jest legalne. To właśnie te tereny, zarządzane przez Lasy Państwowe, są najczęściej odwiedzane przez amatorów zbierania grzybów. Trzeba jednak pamiętać, że nawet tam obowiązują zasady – m.in. zakaz wjazdu do lasu samochodem, zbierania grzybów po zmroku czy niszczenia roślinności.

Gdzie jest zakaz zbierania grzybów w Polsce?

Są jednak tereny, gdzie zbieranie grzybów jest całkowicie zakazane. Chodzi przede wszystkim o parki narodowe, rezerwaty przyrody i inne obszary chronione. Tam priorytetem jest ochrona ekosystemu, a zbieranie grzybów może być potraktowane jako wykroczenie. Mandat może wynieść nawet 500 zł, a w przypadku poważniejszej ingerencji w przyrodę – skończyć się w sądzie.

Jak uniknąć mandatu za zbieranie grzybów?

Sprawdzaj teren – informacje o rezerwatach i parkach narodowych znajdziesz na tablicach przy wejściach do lasu, w mapach turystycznych oraz na stronach Lasów Państwowych.

Nie zbieraj gatunków chronionych – pełna lista jest dostępna m.in. na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dbaj o grzybnię – wykręcaj lub delikatnie podcinaj grzyby, zamiast wyrywać je z korzeniami czy niszczyć runo leśne.

Jeśli planujesz sprzedaż zebranych grzybów, pamiętaj, że wymaga to specjalnych zezwoleń i spełnienia norm sanitarnych. Grzybobranie to świetny sposób na relaks i kontakt z naturą, ale tylko wtedy, gdy odbywa się zgodnie z prawem. W przeciwnym razie zamiast pełnego koszyka możesz wrócić z lasu z pustym portfelem.