Zamknięta, zapomniana i nagryziona zębem czasu Hala Gwardii ma szansę na szybką rehabilitację. Zabytkowy obiekt położony w centrum Warszawy przejdzie remont. W połowie 2027 roku otworzy się ponownie jako miejsce przeznaczone gastronomii, na wzór hal znanych z Hiszpanii, Portugalii czy rodzimej Hali Koszyki. Oznacza to połączenie targu z ofertą wielu, położonych tuż obok siebie, niewielkich restauracji.

Reklama

- Zależy nam na tym, żeby tego typu projekty realizować z pieniędzmi naszych partnerów, oczywiście nie tracąc kontroli nad tym, co będzie znajdować się w Hali Gwardii. Żeby zachowała swój charakter, była otwarta dla mieszkańców o różnej zasobności portfela - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Jak dodał, zachowany zostanie historyczny charakter budynku.

Reklama

Miasto podpisało umowę ze spółką CBR Events, która za kilkadziesiąt milionów złotych wyremontuje zabytek. W zamian będzie nim zarządzać przez kolejne 30 lat. To inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Docelowo, po latach, obiekt wróci pod kuratelę miasta.

Poza halą, CBR od nowa zaaranżuje pobliski Plac Wielopole oraz zbuduje parking podziemny w miejscu obecnego, naziemnego. Te prace rozpoczną się dopiero po otwarciu głównego budynku i potrwają do 2029 roku.

Współpraca biznes-miasto. Czy to się uda?

Podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego, w przypadku Hali Gwardii, trwało kilka lat. Od początku głównym zainteresowanym była firma CBR, która przez kilka lat dzierżawiła nieruchomość. Otwarto ją, po latach zapomnienia w 2017 roku. Szybko stała się popularnym miejscem gastronomicznym w Warszawie.

Pogarszający się stan techniczny obiektu spowodował, że w 2023 roku Halę Gwardii trzeba było zamknąć. Nadzór budowlany nie wyraził zgody na użytkowanie. Już w tym czasie miasto szykowało się do rozpisania PPP. Ostatecznie w połowie 2023 roku okazało się, że tylko jedna firma (CBR) była zainteresowana współpracą. Wybrano ją na początku 2024 roku, ale potem przez półtora roku negocjowano szczegóły. Aż do teraz.

Historia Hali Gwardii

Hala Gwardii, wraz z drugim budynkiem, tworzy kompleks Hal Mirowskich, który od lat jest jednym z najważniejszych punktów na mapie gastronomicznej Warszawy. Budynki powstały w latach 1899-1903 i od tego czasu wykorzystywano je głównie w celach targowych.

W czasie wojny obiekty uległy zniszczeniu. Po odbudowie obecna Hala Gwardii przez chwilę wykorzystywana była jako tymczasowa zajezdnia autobusowa. Następnie, na początku lat 50., została przekształcona w obiekt sportowy. W 1953 roku odbyły się tu Mistrzostwa Europy w Boksie, a kilka lat później Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów. Z tym pierwszym wydarzeniem związany był Feliks „Papa” Stamm, legendarny bokser i trener, którego imieniem nazwano działające później w hali muzeum boksu. Natomiast nazwa obiektu wzięła się od klubu bokserskiego WKS „Gwardia”, który przez lata trenował w tym miejscu.

Po remoncie, który rozpocznie się w 2026 roku, na miejscu stworzona zostanie izba pamięci pięściarza Feliksa „Papy” Stammy.