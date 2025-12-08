Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w ostatnich latach deweloperzy parków handlowych oraz centrów convenience najczęściej szukają nowej ziemi pod inwestycje w mniejszych miastach. Jak wskazali, od stycznia do listopada 2025 r. blisko 200 tys. mkw. projektów w tych dwóch formatach powstało w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Stanowiło to 56 proc. ich całkowitej nowej podaży w Polsce. Ponadto w miastach tej wielkości w trakcie realizacji znajduje się kolejne 212 tys. mkw.

Inwestorzy przenoszą się do mniejszych miejscowości

„W związku z nasyceniem rynku i rosnącą konkurencją o najlepsze grunty duże galerie handlowe nie powstają już w ścisłych centrach miast. Oferta handlowa jest natomiast rozbudowywana m.in. przez lokale w parterach nowych inwestycji mieszkaniowych. W samej Warszawie w ostatnich kilku latach oddano do użytku około 80 tys. mkw. takich powierzchni handlowo-usługowych” - zauważyli autorzy publikacji.

Atrakcyjniejsze cent gruntów

Zdaniem JLL do budowania w małych miastach zachęcają ceny gruntów. Koszty ziemi w centrach największych miast mogą osiągać 5 tys. zł w przeliczeniu na 1 mkw. wynajmowanej powierzchni - z kolei na przedmieściach ceny gruntów oscylują w przedziale od 1,5 do 2 tys. za 1 mkw. przyszłej powierzchni najmu, a w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców ceny gruntów wynoszą między 400 a 1000 zł za 1 mkw.

„Zabezpieczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję handlową stanowią coraz większe wyzwanie. O ile, ze względu na nasycenie istniejącą ofertą w centrach największych miast nie spodziewamy się nowych projektów w postaci tradycyjnych galerii, to popularny dziś format parków generuje nowe możliwości rozwoju” – podkreślił, cytowany w informacji, Tomasz Lewandowski z JLL.

JLL to globalna firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych oraz usług związanych z zarządzaniem inwestycjami. Działa w ponad 80 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 112 tys. pracowników. W Polsce JLL działa od ponad 30 lat i zatrudnia około 2 tys. osób w sześciu miastach.