Senator Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział na konferencji prasowej w poniedziałek w Łodzi, że Senat w trybie ekspresowym ma procedować zmiany w ustawie o transporcie kolejowym. Nowelizacja ma działać na korzyść właścicieli i lokatorów budynków stojących nad budowanym tunelem średnicowym w Łodzi, ale też odblokować zamarłą przed ponad rokiem inwestycję. Budowę wstrzymano po tym, jak nad maszyną drążącą tunel zawaliła się część kamienicy.

Reklama

- Chcemy ratować tę inwestycję, a z drugiej strony pomóc osobom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji po tym, jak na czas drążenia tunelu musiały wyprowadzić się z mieszkań, które zajmowały i wciąż nie mogą do nich wrócić - powiedział Kwiatkowski.

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi została wstrzymana we wrześniu 2024 r. po tym, jak nad tarczą drążącą zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ok. 250 lokatorów z kilku kamienic w obszarze oddziaływania tarczy mieszka w hotelach i wynajętych mieszkaniach.

Zmiany w ustawie mają rozwiązać problemy

Według Kwiatkowskiego zmiany w Ustawie o transporcie kolejowym mają rozwiązać dwa ważne problemy nie tylko w Łodzi, ale w każdym miejscu, gdzie budowa linii kolejowej (także tunelu) z uwagi na nieprzewidywalne okoliczności napotka problemy z realizacją.

- Propozycja zmian w ustawie uzupełnia dotychczasowe przepisy w zakresie ochrony osób dotkniętych skutkami decyzji o ustaleniu przebiegu linii kolejowej i obejmuje właścicieli albo wieczystych użytkowników nieruchomości, ale też osoby, które zajmowały lokal na podstawie umowy najmu lokalu komunalnego, umowy najmu z prywatnym właścicielem, czy ze wspólnotą mieszkaniową - wyjaśnił senator Kwiatkowski.

Większa ochrona lokatorów

Dodał, że zmieniając prawo ustawodawca da większą ochronę lokatorom, którzy formalnie nie są stronami postępowań administracyjnych, ale to właśnie ich bezpośrednio dotykają największe problemy, jak konieczność opuszczenia lokalu, który dotychczas zajmowali.

Według Kwiatkowskiego ustawa ma też wprowadzić mechanizmy ułatwiające kontynuowanie budowy linii kolejowej, kiedy inwestycja napotyka na trudności, których nie dało się przewidzieć w dniu wydania decyzji lokalizacyjnej.

- Chodzi o precyzyjnie zakreślone sytuacje, kiedy po rozpoczęciu inwestycji wystąpią okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie jej planowania. Wtedy decyzja lokalizacyjna będzie mogła być zmieniona przez wojewodę - wyjaśnił Kwiatkowski.

Prawa inwestora

Dodał, że ustawa umożliwi inwestorowi także czasowe nabycie prawa niezbędnego do rozporządzenia nieruchomością w zamian za odszkodowanie dla właściciela. Takie nabycie ma następować na zasadzie porozumienia z właścicielem.

Kwiatkowski podkreślił, że projekt jest inicjatywą senacką, ale nie powstałaby bez ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Złożył też deklarację, że Senat zrobi wszystko, żeby przyjąć ustawę - jak to określił - w trybie ekspresowym.

- Projekt jest już po konsultacjach, w mojej komisji ustawodawczej i osobiście czuwam nad pracami. Jestem także w rozmowie z posłami, którzy czekają aż z Senatu trafi on do Sejmu i także deklarują, że jak najszybciej tę ustawę przyjmą - powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski.