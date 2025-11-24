Budowa II linii metra na Bemowie wchodzi w ostatni etap prac wykończeniowych. Na trasie podziemnej kolei powstają trzy stacje - Karolin, Chrzanów, Lazurowa oraz stacja techniczno-postojowa Mory. Ich perony są już gotowe, a wykonawca wykańcza pomieszczenia dla dyżurnego ruchu i stacji.

Jak podaje stołeczny ratusz obecnie prace prowadzone są w wielu punktach istotnych dla funkcjonowania warszawskiego metra. Jednym ważnych elementów każdej stacji są wentylatornie, gdzie obecnie trwa układanie okładzin akustycznych i posadzek. Zamontowane zostały już wentylatory, a w głównych pomieszczeniach technicznych rozpoczęto instalację systemu wentylacji.

Z kolei w pomieszczeniach podstacji energetycznych zamontowano już większość urządzeń. Trwają jeszcze prace przy okablowaniu, jednak i one są już na ukończeniu.

Prace na poszczególnych stacja także wielkimi krokami zbliżają się do końca. Perony na stacjach są już gotowe. Na przystanek Chrzanów dotarły ruchome schody, które do zakończenia prac wykończeniowych będą zasłonięte niebieską folią zabezpieczającą. W pomieszczeniach dyżurnego ruchu i stacji trwają prace wykończeniowe prace murarskie, tynkarskie i malarskie.

Prace w tunelach

Na odcinku łączącym stacje Karolin i Chrzanów widać postępy przy betonowaniu nawierzchni torowej. Z informacji ratusza budowa torowiska w tunelach metra to skomplikowany proces. Tunel po wydrążeniu ma przekrój koła. Aby położyć tory w pierwszej kolejności należy wybetonować płaskie powierzchnie, tzw. bankiet dolny („podłogę” tunelu) oraz boczny, który będzie pełnił funkcję korytarza technologicznego.

W dalszej kolejności wykonawca musi przygotować konstrukcję do ułożenia torowiska. „Składa się na to wiele prac – od oczyszczenia bankietu dolnego aż po montaż szyn. Odpowiednio przygotowana powierzchnia bankietów przykrywana jest najpierw matą wibroizolacyjną. Na takim podkładzie układa się docelowe zbrojenie płyty torowej – tzw. podtorza, wewnątrz którego znajdzie się m.in. kanał odpływowy” – informuje ratusz w komunikacie.

Kolejnym krokiem jest montaż betonowych bloczków z uchwytami na szyny, które umiejscowione są na przygotowanym wcześniej zbrojeniu. To niezmiernie precyzyjna praca, ponieważ mocowane są do nich szyny, a całość jest regulowana z dokładnością do 1 milimetra, by torowisko można było zalać betonem. Na koniec torowisko będzie jeszcze szlifowane.

Linia M2 na Bemowie ruszy w 2026 r.

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Na nowym odcinku powstają trzy stacje: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin.

Dodatkowa za stacją C1 powstaną podziemne tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory, która zapewni możliwość kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra. Cały odcinek, którego koszty nieco przekracza trzy miliardy złotych, ma być ukończony w 2026 roku.