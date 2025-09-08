Pierwszy pociąg towarowy

„Po raz pierwszy z terminala w Warszawie, którego właścicielem jest PKP CARGO CONNECT, należący do Grupy kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, wyruszył pociąg po Nowym Jedwabnym Szlaku z towarami do Chin. Są to produkty pochodzące z Europy, w tym z Polski, Niemiec, Czech, Litwy czy Łotwy. Wśród nich znajdują się meble na wymiar, akcesoria placów zabawy, akcesoria narciarskie, czy obuwie” - przekazała w opublikowanej w poniedziałek informacji firma.

Dodała, że jest to pierwszy, pilotażowy pociąg, ale operator ma w planach organizację w najbliższych tygodniach dwóch kolejnych przejazdów. W przypadku sukcesu tego przedsięwzięcia i odpowiedniego zapotrzebowania, planowane są dalsze przewozy na tej relacji.

Nowe możliwości rozwoju gospodarczego

Operator wyjaśnił, że w pociągach przewożony może być każdy towar, który mieści się w kontenerach pociągu i niełamiący przepisów sankcyjnych. Zdaniem PKP Cargo Connect, połączenie to daje „nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego Polski” oraz „poprawia pozycję” Grupy PKP Cargo w międzynarodowych łańcuchach logistycznych.

„Dzisiejsze wydarzenie pokazuje ogromny potencjał współpracy międzynarodowej. Wspólne projekty infrastrukturalne, takie jak ten PKP CARGO CONNECT i chińskich partnerów, mają realny wpływ na gospodarkę, przyciągają inwestorów i wzmacniają pozycję Polski na mapie globalnego handlu” – ocenił cytowany w komunikacie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Transport towarów do Chin

Prezes PKP Cargo Connect Piotr Sadza zwrócił z kolei uwagę, że 10 lat temu rozpoczęto współpracę z chińską grupą ZIH, organizując przewozy kontenerowe z Chin do Polski. Dodał, że w poniedziałek w drogę do Chin ruszył z kolei pociąg z europejskimi towarami, w tym polskiej produkcji. W komunikacie dodano, że grupa rozwija Międzynarodowy Port Śródlądowy w Zhengzhou w Chinach i utworzyła międzynarodową sieć logistyczną obejmującą 25 bezpośrednich kierunków i 8 kolejowych przejść granicznych.

PKP Cargo Connect jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKP Cargo. Jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Spółka specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, z wykorzystaniem pociągów dedykowanych dla klienta oraz operatorskich w ramach sieci obiektów intermodalnych. PKP Cargo Connect oferuje rozwiązania intermodalne wykorzystujące transport morski, drogowy, a przede wszystkim kolejowy na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, Kazachstanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.