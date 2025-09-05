Kolej Dużych Prędkości pojedzie 350 km/h

Według CPK skrócone czasy przejazdów mają być kluczem do sukcesu Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

CPK przypomniał, że projektowana linia „Y” Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław/Poznań od 2017 r. była przygotowywana z parametrami geometrycznymi pozwalającymi na jazdę z prędkością 350 km/h. Poprzedni zarząd spółki planował jednak ograniczenie prędkości eksploatacyjnej do 250 km/h, co – jak wskazuje obecne kierownictwo – oznaczałoby niewykorzystanie 30 proc. potencjału inwestycji i czasy przejazdów porównywalne z istniejącą trasą przez Konin i Kutno.

Jak przekazał CPK, według analiz Pasażerskiego Modelu Transportowego, utrzymanie ograniczenia do 250 km/h mogłoby skutkować nawet mniejszą liczbą pasażerów niż na obecnych liniach. – Na świecie nie ma przykładów, aby kosztowna infrastruktura KDP była eksploatowana zaledwie na 70 proc. swoich możliwości – podkreślił CPK.

Z Warszawy do Poznania i Wrocławia w ok. 1,5 godziny

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem rozkłady jazdy pociągów będą układane na 320 km/h, a w razie posiadania odpowiedniego taboru możliwe będzie osiąganie 350 km/h. Spółka wskazuje, że przejazd z Warszawy do Wrocławia i Poznania ma wynosić odpowiednio 1 godz. 36 min i 1 godz. 38 min wobec obecnych ok. 4 godzin i 2 godz. 15 min.

Linia „Y” o długości 480 km, z odnogami do Poznania i Wrocławia, została określona jako priorytet inwestycyjny CPK. Spółka zaznaczyła, że tylko realizacja projektu w docelowych parametrach pozwoli na stworzenie systemu naczyń połączonych i zapewni przewagę konkurencyjną wobec transportu drogowego i lotniczego.

Co zakłada Program CPK?

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.