Jonas Klimm autor artykułu w "Augsburger Allgemeine" przypomina, że przed dwoma dekadami komicy w Niemczech jak z rękawa sypali dowcipami o Polakach kradnących samochody. Stare dowcipy już dawno przestały być aktualne, ale spora część niemieckiego społeczeństwa nadal ma poczucie wyższości wobec sąsiadów zza Odry – zauważ Jonas Klimm w komentarzu opublikowanym w niedzielę w bawarskiej gazecie "Augsburger Allgemeine", dodając, że Polska stopniowo dogania Niemcy w kluczowych dziedzinach, podczas gdy Niemcy od trzech lat pogrążone są w recesji.

Niemcy tracą dawny blask

Jak zauważa autor, Niemcy od trzech lat pogrążone są w recesji, podczas gdy Polska wykazuje stały wzrost gospodarczy. Niemiecka gazeta zwraca uwagę na dwukrotnie wyższe niż w Niemczech wydatki w obronność, co stawia Polskę w czołówce krajów będących fundamentem wschodniej flanki NATO. Wydatki na wojsko w relacji do PKB są na najwyższym poziomie w Europie, ulice polskich miast są czyste, pociągi punktualne, zauważa Klimm i pyta, czy Polska może być wzorem na Niemiec?

To, że Niemcy przestają być atrakcyjne dla Polaków pokazują dane o migracji. Autor przypomina, że w ubiegłym roku po raz pierwszy więcej Polaków zdecydowało się wrócić do kraju niż przyjechało do Niemiec.

Rozwój Polski powodem do dumy

Niemiecki dziennikarz chwali Polskę za rozwój pozytywnie pisząc o infrastrukturze i chwaląc przede wszystkim połączenia kolejowe oraz cyfryzację.

W ocenie autora Polska dynamika gospodarcza, funkcjonująca infrastruktura oraz odwaga do cyfrowej modernizacji pokazują, że zdecydowane pragmatyczne działania mogą pchnąć kraj do przodu.

"Polska nadaje impulsy, z których Niemcy mogą się uczyć" – uważa Klimm.

Jednocześnie Klimm zauważa, że Polski sukces trudno byłoby przenieść na niemiecki grunt. Dlaczego? Ponieważ polski sukces opiera się na funduszach unijnych oraz niemieckiej gospodarce, z która Polska jest silnie związana. "Jeżeli niemiecka siła ulegnie osłabieniu, polski model sukcesu też się zachwieje" – ostrzega autor.

