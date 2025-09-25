Według danych, na które powołuje się monachijska gazeta "Münchner Merkur", jeszcze w 2015 roku liczba Polaków przyjeżdżających do pracy w Niemczech była znacznie większa niż tych, którzy powracali do kraju. Jak podaje dziennik przed dekadą różnica ta był na poziomie 63 tysiące osób.

Tymczasem w ubiegłym roku, po raz pierwszy, więcej Polaków wróciło do ojczyzny niż przybyło do Niemiec z Polski. Jak podaje monachijski dziennik w 2024 rok z Niemiec wyjechało ponad 10 tysięcy Polaków więcej niż przyjechało z Polski.

Luka kadrowa będzie coraz większa

Monachijski dziennik cytuje opinię Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, według której jak na razie nie widać jeszcze skutków ekonomicznych związanych z wyjazdami Polaków z Niemiec. Jednak w niedalekiej przyszłości może się to zmienić.

Szczególnie braki kadrowe będzie można odczuć wśród pielęgniarek i w budownictwie oraz innych obszarach, w których polscy pracownicy tradycyjnie odgrywają ważną rolę w uzupełnianiu niedoborów kadrowych, takich jak handel, logistyka i transport.

Gazeta zapytała o opinię w tej sprawie prezesa Federalnego Związku Spedycji i Logistyki, Franka Hustera, który ocenia tę sytuację krytycznie, ponieważ według badań, prawie jedna czwarta imigrantów pracujących w Niemczech w handlu, transporcie czy magazynowaniu rozważa wyjazd z Niemiec. Jak zauważa Huster, tylko wśród kierowców zawodowych brakuje od 40 tys. do 70 tysięcy pracowników.

Dlaczego Polacy wyjeżdżają z Niemiec?

Co skłania Polaków do powrotu do ojczyzny? Według dziennika zachętą do powrotów do kraju są szybko rosnące zarobki w Polsce. Co prawda, jak zauważ dziennik, płaca minimalna dla osób zatrudnionych na pełen etat, wynosi obecnie 1100 euro, a to nadal jest znacznie mniej niż 2261 euro w Niemczech, to jednak szybko rosnące płace w Polsce zachęcają do przeprowadzki. „To dobry znak dla wielu osób, które wcześniej nie ufały polskiemu rynkowi pracy” – czytamy w dzienniku.

Duży wpływ mają też koszty utrzymania, które w Polsce są znacznie niższe niż w Niemczech i w całej UE. Monachijski dziennik przytacza dane Eurostatu, z których wynika, że koszty utrzymania w Polsce były o ok. 27 procent niższe niż unijna średnia. Dziennik zauważa, że kolejnym powodem masowych powrotów ma być też lepsza perspektywa na posiadanie własnego domu czy mieszkania. W Polsce prawie 90 proc. populacji mieszka we własnej nieruchomości – zauważa "Münchner Merkur". W Niemczech odsetek ten jest znacznie niższy. "Deutsche Welle" przytacza wyniki badań Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec, z którego wynika, że tylko 47 proc. Niemców mieszka we własnych domach lub mieszkaniach.

Źródło: "Münchner Merkur", "Deutsche Welle"