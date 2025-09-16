Zarówno w Eurolandzie jak i w całej Wspólnocie szybciej rosły wynagrodzenia niż koszty pozapłacowe. Urząd statystyczny Unii Europejskiej podał, że w strefie euro w drugim kwartale 2025 r. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego koszty wynagrodzeń godzinowych wzrosły o 3,7 proc., podczas gdy koszty pozapłacowe zwiększyły się o 3,4 proc..

Reklama

W tym samym czasie w całej Unii Europejskiej koszty wynagrodzeń godzinowych wzrosły o 4,1 proc., podczas gdy składnik pozapłacowy wzrósł o 3,8 proc..

Wzrost kosztów pracy według aktywności gospodarczej

W ciągu roku w strefie euro godzinowe koszty pracy w gospodarce (głównie) niebiznesowej wzrosły w o 2,7 proc. W gospodarce biznesowej wzrost był znacznie większy i wynosił 4 proc. Najszybciej praca drożała w budownictwie o 4,7 proc., a następnie w usługach o 4,3 proc. i w przemyśle o 3,3 proc..

W Unii Europejskiej godzina pracy podrożała o 3,1 proc. w gospodarce (głównie) niebiznesowej i o 4,4 proc. w gospodarce biznesowej. Podobnie jak w Eurolandzie, także w całej Wspólnocie najszybciej wzrosły koszty pacy w budownictwie o 4,8 proc., w usługach o 4,6 proc., a najwolniej w przemyśle o 3,9 proc.

Koszty wynagrodzeń godzinowych w różnych krajach

Wzrost kosztów pracy znacznie różnił się w poszczególnych krajach UE. W drugim kwartale 2025 roku, w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego, najwyższe wzrosty kosztów wynagrodzeń godzinowych w całej gospodarce odnotowano w Bułgarii, gdzie w ciągu roku praca podrożała o 13,4 proc., a następnie na Węgrzech (+11,0 proc.). Wzrost na poziomie powyżej 10 proc . odnotowano jeszcze w Rumunii (+10,4 proc.), Estonii (+10,3 proc.) i Grecji (+10,1 proc.).

Na drugim krańcu zestawienia z najniższym wzrostem znalazły się Francja (+1,4 proc.), Dania (+1,5 proc.) i na Malcie (+1,9 proc.).

Wzrost kosztów pracy w Polsce w II kwartale 2025 r.

W Polsce koszty pracy w II kwartale 2025 r. były większe niż przed rokiem o 9,5 proc., przy czym płace skoczyły w górę o 9,5 proc., a koszty pozapłacowe o 9,7 proc.

Nad Wisłą, inaczej niż w całej Unii Europejskiej, najszybciej drożała praca w przemyśle o 10,2 proc., w tym płace wzrosły o 10,2 proc, a inne koszty o 10,4 proc. W usługach koszt godziny pracy zwiększył się o 9,4 proc., natomiast najwolniej rosły koszty w budownictwie o 4,6 proc.