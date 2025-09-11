Z danych dotyczących średnich wynagrodzeń nauczycieli udostępnionych przez kraje OECD w raporcie „Education at a Glance” wynika, że w 2024 roku średnie roczne wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych było na poziomie 57 399 dolarów. Nauczyciele szkół średnich zarabiali nieco więcej. Roczne wynagrodzenie w szkołach ponadgimnazjalnych były na poziomie 60 372 dolarów.

Gdzie nauczyciele zarabiają najwięcej?

Z dostępnych danych wynika, że na szczycie listy znaleźli się nauczyciele w Niemczech. Za naszą zachodnią granicą średnie wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych było w 2024 r. na poziomie 91 950 dolarów. Na drugim miejscu znalazła się Holandia, gdzie nauczyciele podstawówek zarobili średnio w 2024 r. 88 465 USD. Wśród państw dla których dostępne są dane kolejne miejsca zajęły: Austria, Dania, Australia i Belgia. Zarobki nauczycieli w Belgii różnią się w zależności od regionu. Nauczyciele szkół podstawowych w regionie Flamandzkim (Flandrii) w 2024 r. zarabiali średnio ponad 74 tys. USD, podczas gdy na terenach francuskojęzycznych zarobki roczne były na poziomie nieco ponad 70 tys. dolarów.

Wielka Brytania na granicy średniej

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania plasują się powyżej średniej OECD. W ubiegłym roku w USA nauczyciele szkół podstawowych zarobili średnio 68 153 dolarów. Nieco powyżej średniej (ze średnim rocznym dochodem na poziomie 58 567 USD) znalazła się też Wielka Brytania. Jednak na Wyspach, podobnie jak w Belgii, zarobki są dość zróżnicowane w zależności od regionu. Nauczyciele szkół podstawowych w Anglii zarabiali poniżej średniej OECD (54 550 dolarów), podczas gdy zarobki w Szkocji było powyżej średnie (62 584 dolarów).

Zarobki polskich nauczycieli na tle innych państw

Polska znalazła się w grupie państw z zarobkami poniżej średniej OECD. Według danych raportu, średnie roczne wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych w Polsce wynosiło w 2024 r. około 55 407 dolarów. W szkołach średnich nauczyciele zarabiali średnio 60 372 dolary. Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy nauczyciele mieli zarobki na tym poziomie.

Analitycy OECD wyjaśniają, że nauczyciele mogą rozpoczynać pracę w zawodzie z różnymi poziomami kwalifikacji i różną się liczbą lat zgromadzonego doświadczenia, przy czym wyższy poziom często wiąże się z wyższym przedziałem wynagrodzeń.

W przypadki Polski poczatkujący nauczyciel zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w instytucjach publicznych w ciągu roku zarobił, bez dodatków i premii, kwotę odpowiadająca 28 712 dolarów, podczas gdy podstawowe średnie roczne wynagrodzenie (bez dodatków i premii) najlepiej zarabiających nauczycieli szkół podstawowych było na poziomie 43 101 dolarów.