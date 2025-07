Podczas wtorkowego posiedzenia przyjęto w sumie trzy ustawy, które bezpośrednio wpłyną na zatrudnienie i wynagrodzenie tysięcy nauczycieli w całym kraju. Pierwsze dwa projekty są częścią ogłaszanej od dawna deregulacji.

W jej ramach osoby niebędące nauczycielami będą mogły prowadzić zajęcia z dziećmi po uprzedniej zgodzie kuratora. Druga ustawa obejmuje zmiany w Karcie nauczyciela i dotyczy łatwiejszego sposobu na zatrudnienie specjalistów.

Nowe przepisy przewidują możliwość pracy w inny sposób, niż tylko na umowie o pracę. Oznacza to, że logopedzi czy psychologowie, którzy będą świadczyć pomoc do dziewięciu godzin tygodniowo, mogą być zatrudniani na umowach cywilnoprawnych.

Podwyżki, ale tylko dla doświadczonych nauczycieli

Ostatnia z przyjętych ustaw zakłada zwiększenie wysokości nagrody jubileuszowej dla nauczycieli. Mowa o zwiększeniu gratyfikacji z 250 do 300 procent wynagrodzenia miesięcznego.

Dodatkowo wprowadzona została nowa nagroda dla nauczycieli. W tym przypadku pedagog, który przepracował 45 lat, może liczyć na bonus w wysokości 400 procent wynagrodzenia miesięcznego.

Nie są to jedyne podwyżki, których doczekali się nauczyciele, bo zmianami objęto także odprawy. Według nowych przepisów, osoby przechodzące na emeryturę, rentę albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne mogą liczyć na nowe przeliczniki odpraw. Co bardzo istotne, kwalifikują się do nich także pedagodzy pracujący na mniej, niż pół etatu.

Dokładne przeliczniki prezentują się następująco:

- 10 lat pracy – odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia;

- 15 lat pracy – odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia;

- 20 lat pracy – odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Na koniec warto wspomnieć o kwestiach emerytur dla doświadczonych nauczycieli oraz okresu zatrudnienia dla początkujących. W przypadku pierwszej grupy, osoby, którym pozostało do emerytury mniej niż rok, mogą zdecydować się na urlop na poratowanie zdrowia lub rehabilitacyjny.

Osoby rozpoczynające swoją nauczycielską karierę otrzymali za to skrócenie zatrudnienia na czas określony. W myśl nowych przepisów nie będą to już dwa lata, a jedynie rok. Ma to zapewnić im większą stabilność i możliwość bezpieczniejszego rozwoju zawodowego.

Co podwyżkami dla pozostałych nauczycieli?

W obliczu tych informacji pozostaje pytanie, czy pozostała grupa nauczycieli może w tym roku liczyć na jakiekolwiek podwyżki? Tutaj odpowiedź brzmi: nie, choć ZNP postulowało podniesienie pensji o co najmniej 10% od 1 września 2025 roku.

Bardzo klarownie na temat ten wypowiedziała się minister edukacji Barbara Nowacka. Polityk przyznała, że pedagodzy nie mają co liczyć na żadne podwyżki w 2025 roku. W nadchodzącym roku jedyna podwyżka, która się pojawi to ta w wysokości 3%, która przewidziana została dla całej budżetówki.

Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej związane ze zwiększeniem pensji dla nauczycieli przewidują projekt obywatelski, który miałby zostać wprowadzony w życie najpóźniej w 2027 roku. Oznacza to, że przez najbliższe dwa lata osoby odpowiedzialne za edukację w szkołach nie powinny spodziewać się większych zmian.

Na ten moment ZNP nie przewiduje rozpoczęcia strajku, jednak otwarcie mówi o akcji protestacyjnej. W jej ramach już teraz organizacja prowadzi akcję informacyjną, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na piętrzące się problemy systemu edukacji.