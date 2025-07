Ważne zmiany w Karcie Nauczyciela. Rząd rozpoczął prace nad nowelizacją. Co dokładnie się zmieni?

We wtorek, 8 lipca 2025 roku, Rada Ministrów rozpoczęła posiedzenie, na którym głównym tematem jest projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem proponowanych zmian jest przede wszystkim skrócenie okresu zatrudnienia na czas określony dla nauczycieli rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Krótszy staż do awansu dla nauczycieli

Zgodnie z projektem, okres zatrudnienia nauczyciela posiadającego kwalifikacje, ale nieposiadającego stopnia awansu zawodowego, zostanie skrócony z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego. Oznacza to, że nauczyciele będą mogli szybciej ubiegać się o awans zawodowy , co może zachęcić młodych ludzi do podjęcia pracy w tym zawodzie.

Obowiązki mentora

Projekt precyzuje również obowiązki mentora. Mentor to doświadczony nauczyciel, który wspiera i wprowadza do zawodu nauczyciela początkującego. Doprecyzowanie jego obowiązków ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nowym nauczycielom.

Deregulacja i elastyczność zatrudnienia nauczycieli

Ministrowie zajmą się także innymi zmianami deregulacyjnymi w Karcie Nauczyciela. Jedna z nich dotyczy możliwości prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami do 9 godzin tygodniowo w niepublicznych przedszkolach i szkołach przez nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy i psychologowie, na innej podstawie niż umowa o pracę. Ta zmiana ma na celu bardziej elastyczne zatrudnianie specjalistów w placówkach niepublicznych, co pozwoli przedszkolom i szkołom łatwiej korzystać z ich wiedzy i umiejętności.

Zmiany w Prawie Oświatowym: szersze możliwości zatrudnienia w przedszkolach

Kolejną istotną zmianą jest projekt nowelizacji Prawa Oświatowego, który rozszerza zakres stosowania zatrudnienia w publicznym przedszkolu osoby niebędącej nauczycielem do wszystkich prowadzonych tam zajęć. Obecnie ustawa przewiduje możliwość zatrudnienia takiej osoby wyłącznie do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. Nowelizacja ta umożliwia zatrudnianie osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć w przedszkolu, w tym zajęć wychowania przedszkolnego, w trakcie których realizowana jest podstawa programowa. Zmiana ta może wpłynąć na strukturę zatrudnienia w przedszkolach, otwierając drogę do zatrudniania specjalistów z różnych dziedzin.