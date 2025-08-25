Trump o spotkaniu Putina z Zełenskim

Trump wyraził przekonanie, że Putin z Zełenskim powinni się spotkać, lecz oba kraje mają załatwić to między sobą. - Może się spotkają, może nie - zaznaczył. - Zobaczymy, co wydarzy się w ciągu tygodnia czy dwóch - podkreślił, przyjmując w Białym Domu prezydenta Korei Płd. Li Dze Mjunga.

Relacje Trumpa z Koreą Północną

Trump powtórzył na spotkaniu w Gabinecie Owalnym, że dobrze dogaduje się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Uznał, że „może coś się uda zrobić” w sprawie konfliktu koreańskiego. Zaznaczył, że chciałby spotkać się z Kimem, i nie wykluczył, że do spotkania mogłoby dojść w tym roku.

Ocena sytuacji na Półwyspie Koreańskim i oczekiwania wobec Trumpa

Prezydent Korei Płd. podkreślił, że podczas pierwszej kadencji Trumpa sytuacja na półwyspie była stabilna. Natomiast w przerwie między pierwszą i drugą kadencją Trumpa Korea Północna rozwinęła swoje nuklearne zdolności i to pogorszyło sytuację na półwyspie.

- Nie zrobiliby tego, gdybym to ja był prezydentem - oświadczył Trump, a Mjung zgodził się z tym stwierdzeniem. Dodał, że liczy na to, iż Trump doprowadzi do nowego otwarcia w sprawie pokoju na półwyspie oraz ocenił, że tylko on może tego dokonać.

Prezydent USA powiadomił, że Stany Zjednoczone będą współpracować z Koreą Płd. i Japonią w kwestii ropy naftowej na Alasce.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)