Rok więzienia za znieważenie flagi

- Jeśli palisz flagę, dostajesz rok więzienia. Nie ma możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność - oświadczył prezydent w Gabinecie Owalnym. - Ludzie w tym kraju nie chcą widzieć płonących flag i flag, na które ktoś pluje - dodał.

Patriotyzm ponad wszystko

Jak zaznaczyła stacja Fox News, do przypadków spalenia amerykańskiej flagi doszło podczas protestów antyizraelskich i demonstracji przeciwko działaniom służb migracyjnych. Podpisane w poniedziałek rozporządzenie wpisuje się w podejmowane przez Trupa inicjatywy mające na celu promowanie patriotyzmu. Trump zakazał m.in. wywieszania przez placówki Departamentu Stanu flag innych niż amerykańska.

Koniec „kaucji bezgotówkowych” w Waszyngtonie

Również w poniedziałek Trump podpisał rozporządzenia mające wyeliminować tzw. bezgotówkowe kaucje dla osób aresztowanych w Waszyngtonie. Według niego wraz z wprowadzeniem tego rozwiązania w kraju rozwinęła się przestępczość. - Najpierw zakończymy to w Dystrykcie Kolumbii, później w reszcie kraju - dodał.

Kontrowersje wokół decyzji

Zwolennicy tego środka podkreślają, że jego wyeliminowanie zaszkodzi osobom o niskich dochodach, które nie mają pieniędzy na zapłacenie kaucji za zwolnienie zza krat do czasu rozprawy.

Trump powiedział też, że mógłby - na wzór Waszyngtonu - wysłać Gwardię Narodową do innych miast amerykańskich, jednak będzie czekał, aż zostanie o to poproszony. Ocenił, że po dwóch tygodniach działań służb skierowanych przez niego na ulice Waszyngtonu amerykańska stolica stała się „jednym z najbezpieczniejszych miast na świecie”.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)