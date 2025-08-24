Przybywa stulatków w Polsce

Jak wynika z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktualnie honorową ekstraemeryturę pobiera w Polsce 3,6 tysiąca

Armia stulatków rośnie w siłę? W kilka lat liczba tych, którym dane było dożyć tak sędziwego wieku wzrosła niemal dwukrotnie. Jeszcze w 2018 roku świadczenie honorowe pobierało 1,9 tys. seniorów. Obecnie na tę ekstraemeryturę może liczyć 3,8 tys. osób. To zaledwie promil wszystkich emerytów, którzy dostają podstawowe świadczenie z ZUS-u. W marcu 2024 roku emerytury i renty w ZUS pobierało 7 969 700 osób.

Ile wynosi ekstraemerytura dla najbardziej sędziwych seniorów

Każdy kto kończy sto lat otrzymuje w naszym kraju specjalne, comiesięczne, honorowe świadczenie, niezależnie od tego czy ma rentę czy też emeryturę. O jakich pieniądzach mowa?

Od 2025 roku zasady przyznawania tej ekstraemerytury uległy zmianie. Wcześniej jej wysokość zależała od tak zwanej kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin seniora. Ta zmieniała się zawsze wraz z coroczną, marcową waloryzacją.

Teraz, po wejściu w życie regulacji z października 2024 roku, świadczenie zyskuje ustawową podstawę i podobnie jak to było dotychczas, jest rokrocznie waloryzowane, dzięki czemu nie straci na wartości. Obecnie to suma 6 589,67 złotych.

Emerytura dla stulatków. Czy trzeba składać wniosek?

Ci, którzy pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają żadnego wniosku o świadczenie honorowe. W momencie ukończenia stu lat pieniądze przyznawane są z urzędu. Wniosek muszą złożyć ci stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Emerytura honorowa przysługuje tym, którzy w danym roku kończą 100 lat. W 2025 roku otrzymają ją seniorzy urodzeni w 1925 roku, o ile jeszcze nie zaczęli jej pobierać w 2024 roku, oraz urodzeni w 1926 roku, którzy ukończyli 100 lat w 2025 roku.

Jakie roczniki otrzymują w świadczenie w 2025 Roku? To ci seniorzy, którzy urodzili się w 1925 roku, ale setka stuknęła im w drugiej połowie 2024 roku i wypłaty świadczenia mogą być realizowane także w roku 2025. Ektraemerytura przysługuje też rocznikowi 1926. Ci seniorzy ukończą 100 lat w 2025 roku i od tego momentu przysługuje im świadczenie honorowe.

Stulatków będzie przybywać

Dane jednoznacznie pokazują, że długość życia w Polsce systematycznie się wydłuża. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2024 roku przeciętna długość życia wyniosła prawie 75 lat dla mężczyzn i nieco ponad 82 lata dla kobiet – to najlepszy wynik w historii. W porównaniu do 2023 roku, długość życia wydłużyła się o 0,3 roku w obu grupach. W zestawieniu z rokiem 1990, mężczyźni żyją dziś średnio o 8,7 roku dłużej, a kobiety o 7 lat.