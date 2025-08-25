Jak co roku magazyn Time Out przeprowadził ankietę, na bazie której tworzy swój coroczny ranking najlepszych miast świata, obejmujący najlepsze miasta pod względem jedzenia, kultury i życia nocnego.

W tym roku ankieta przeprowadzona wśród ponad 18 500 osób z całego świata i ze wszystkich grup wiekowych została przefiltrowana tak, aby uzyskać odpowiedzi osób w wieku poniżej 30. roku życia. Tak przygotowany globalny ranking najlepszych miast świata do życia dla pokolenia Z.

Kategorie objęte badaniem to: jedzenie, życie nocne, kultura, przystępność cenowa, szczęście, jakość życia i ogólna atmosfera miasta.

Spośród miast znajdujących się w pierwszej dziesiątce, tylko jedno miasto było ze Stanów Zjednoczonych, podczas gdy cztery to państwa europejskie. Jednak trzy miasta z pierwszej trójki to przedstawiciele Azji, Australii i Afryki.

Numer jeden dla pokolenia Z

Stolica Tajlandii Bangkok jest miastem nr 1 wśród przedstawicieli pokolenia Z. 84 proc. przedstawicieli pokolenia Z twierdzi, że jest szczęśliwych w tym mieście, a 71 proc. uważa, że jest to przyjazne dla budżetu miasto do życia.

Według Numbeo szacunkowe miesięczne koszty utrzymania jednej osoby wynoszą 20 141 tajskich bahtów, czyli około 617 dolarów, nie wliczając czynszu .

Koszt życia w Tajlandii jest średnio o 45,9 proc. niższy niż w USA, a czynsz średnio o 68,8 proc. niższy niż w USA

Australijskie Melbourne na drugim miejscu

W ocenie przedstawicieli pokolenia Z drugim najlepszym miejscem do życia na ludzi w ich wieku jest Melbourne w Australii. 77 proc. przedstawicieli pokolenia Z, oceniło, że Melbourne, określone przez magazyn Time Out stolicą kultury Australii, określiło to miasto jako zróżnicowane i inkluzywne, a 96 proc. wysoko oceniło jego scenę artystyczną i kulturalną.

Melbourne zostało również wysoko ocenione pod względem jakości życia: 91 proc. przedstawicieli generacji Z uważa, że jakość życia Melbourne jest „dobre” lub „niesamowite”.

Brąz dla Kapsztadu

Na trzecim miejscu znalazł się Kapsztad w Republice Południowej Afryki. 82 proc. mieszkańców Kapsztadu z pokolenia Z jest szczęśliwych. Najstarsze i jedno z największych pod względem liczby mieszkańców nadmorskie miasto w Południowej Afryce uzyskało najwyższe noty za urodę. 71 proc. przedstawicieli pokolenia Z określiłoby Kapsztad jako piękny. Tanie wieczorne wyjścia na drinka wysoko oceniło 76 proc. zetek. Natomiast Kapsztad jako wszechstronne i ekscytujące miejsce do życia wskazało 62 proc. ankietowanych.

Źródło: Time Out