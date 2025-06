Bon na laptop dla nauczyciela źródłem niesprawiedliwości

Temat laptopów w polskich szkołach wciąż jest żywy. I choć w odniesieniu do uczniów nie okazał się niestety być sukcesem, to inaczej jest w przypadku nauczycieli. Ich wybrane grupy otrzymały już tzw. bon na laptop, a kolejne oczekują na to, że nie zostaną potraktowane gorzej i w najbliższym czasie otrzymają świadczenie. I jak się okazuje, tak właśnie będzie.

Reklama

Przypomnijmy, że ze wsparciem rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli po raz pierwszy mieliśmy do czynienia w 2023 r. To wtedy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkół podstawowych otrzymali bony o wartości 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Kolejną grupą, która dołączyła do programu byli nauczyciele klas I–III szkół podstawowych i nauczyciele szkół ponadpodstawowych. O swoje prawa dopominali się również nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele szkół policealnych i dla dorosłych, a także nauczyciele, którzy z uwagi np. na korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, nie mogli skorzystać ze świadczenia w terminie przewidzianym dla ich grupy zawodowej. Jak się okazuje, problem tej ostatniej grupy zostanie w najbliższym czasie rozwiązany.

Podmioty uprawnione do bonu na laptop

Jak bowiem wynika z projektowanych zmian, katalog podmiotów uprawnionych do bonu zostanie poszerzony o jeden punkt i będzie po nowelizacji obejmował:

wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych; wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych; wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej; innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej; pozostałych niewymienionych w pkt 1–4 wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty, a także innych pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w pkt 1–5, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia.

A co z nauczycielami wychowania przedszkolnego? Jak widać z przedstawionego wyliczenia, nadal nie ma ich w grupie podmiotów uprawnionych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, stan finansów publicznych, w tym wejście w procedurę redukcji nadmiernego deficytu, nie pozwala na objęcie wsparciem ze środków budżetu państwa innych niż wskazane grup nauczycieli, które zostały ustalone z Komisją Europejską. Na ten cel środki musiałyby pochodzić z budżetu państwa, bo wydatki na grupy nauczycieli, nie uwzględnione w KPO, zostałyby uznane przez Komisję Europejską za niekwalifikowalne.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego mogą się ubiegać o wsparcie

Jak jednak wskazano w dalszej części uzasadnienia, wsparcie dla placówek wychowania przedszkolnego jest wpisane w Politykę Cyfrowej Transformacji Edukacji, przyjętej przez rząd we wrześniu 2024 r. W związku z tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, w tym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, już teraz mogą uzyskać wsparcie na zakup służbowego sprzętu komputerowego, takiego jak laptopy lub tablety, w ramach wsparcia oferowanego w konkursach ogłaszanych w inwestycji C2.1.3 KPO, gdzie placówka przedszkolna może uzyskać grant w kwocie do 6366 zł netto (podatek VAT jest niekwalifikowany). Dodano, że również w planowanym na 2025 r. programie rządowym wspierającym proces cyfrowej transformacji edukacji planuje się uwzględnić możliwość wsparcia placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakupie służbowego sprzętu komputerowego do dyspozycji nauczycieli.

Jak z tego wynika, choć nauczyciele wychowania przedszkolnego nie zostaną prawdopodobnie zostawieni z niczym, to jednocześnie nie mogą liczyć na takie wsparcie, jak pozostałe grupy nauczycieli. Nie jest też jasne, czy omawiana forma wsparcia wykluczy możliwość przydzielenia im bonu na laptop w przyszłości.

Jeśli zaś chodzi o zmiany dotyczące wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali go, mają one wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tak szybkie wejście w życie ma związek m.in. z tym, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami nauczyciele mogą wykorzystać bon na laptop do 31 grudnia 2025 r.. Aby więc umożliwić jego realizację najnowszej grupie uprawnionych, konieczne jest szybkie wprowadzenie niezbędnych regulacji.