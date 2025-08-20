Ustępstwa terytorialna rzecz Rosji niepokoją Ukraińców

Brytyjski dziennik przypomniał, że amerykański przywódca przed spotkaniem z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce upierał się, że zakończenie wojny w Ukrainie może wymagać „pewnej wymiany terytoriów”. W trakcie rozmowy w Anchorage Putin jako warunku zawarcia pokoju zażądał oddania przez stronę ukraińską całego terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego, których część znajduje się pod rosyjską okupacją.

Zdaniem gazety wywołało to niepokój wśród Ukraińców, mimo że zarówno sam Zełenski, jak i jego europejscy sojusznicy zaprzeczyli, jakoby mieliby się zgodzić na takie ustępstwo. Dla ukraińskich władz jest to nie tylko „kwestią konfliktu politycznego, ale także stanowi przygotowanie gruntu pod dalszą agresję ze strony Rosji”.

- Mamy swoje czerwone linie: brak ograniczeń naszej suwerenności, brak uznania jakiegokolwiek terytorium Ukrainy za część Rosji i odmowa oddania terenów, które nie są obecnie okupowane przez Rosję – wymienił Jehor Czerniew, wiceprzewodniczący komisji bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy.

Wycofanie się z obwodu donieckiego może być katastrofą Ukrainy

Według analityków i wojskowych wycofanie się z silnie ufortyfikowanej części obwodu donieckiego, którą nadal zajmują siły ukraińskie, miałoby dalekosiężne konsekwencje militarne. - To byłaby katastrofa – powiedział w rozmowie z „Financial Times” Pawło Narożny, analityk wojskowy i szef Reactive Post, ukraińskiej organizacji wspierającej jednostki artyleryjskie. W jego opinii mogłoby to doprowadzić do „natychmiastowego zrzucenia przez rosyjskie wojsko bomb szybujących na obwód dniepropietrowski, co zagrozi przemysłowemu centrum Zaporoża zarówno od wschodu, jak i od południa”.

Redakcja zauważyła, że niezależnie od skutków militarnych podjęcia takiej decyzji ukraińscy przywódcy spotkaliby się z silnym sprzeciwem ze strony dużej części społeczeństwa, elit politycznych oraz wojska. Przywołano wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, który w czerwcu wykazał, że 78 proc. Ukraińców odrzuca pomysł oddania terytoriom jako sposób na zakończenie wojny.

- O tym nawet nie możemy dyskutować – powiedział Wołodymyr Ariew, poseł opozycji w parlamencie Ukrainy. Jego zdaniem „dobrowolne opuszczenie obwodu donieckiego oznaczałoby, że ludzie z każdej opcji politycznej zostaliby oskarżeni o zdradę stanu”.