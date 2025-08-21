Świadczenie Dobry Start zostało wprowadzone na mocy Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. 2018 poz. 514). Od dnia wejścia w życie przepisów kwota dofinansowania wynosi 300 zł miesięcznie na każde dziecko uczące się, niezależnie od dochodu rodziny. W 2025 roku nie wszyscy rodzice będą jednak otrzymywać miesięcznie pełną kwotę.

Komu przysługuje świadczenie Dobry Start?

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje szerokiej grupie rodzin, jednak warunkiem jest to, by dziecko faktycznie rozpoczęło lub kontynuowało naukę w szkole. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, 300 zł na wyprawkę szkolną otrzymają:

rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni , którzy wychowują dziecko uczące się;

, którzy wychowują dziecko uczące się; uczniowie do 20. roku życia – niezależnie od tego, czy chodzą do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej czy policealnej;

– niezależnie od tego, czy chodzą do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej czy policealnej; uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności – do ukończenia 24 lat;

– do ukończenia 24 lat; dzieci, które rozpoczynają naukę od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do zakończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej.

Świadczenie przysługuje raz w roku i nie jest uzależnione od dochodu rodziny. Oznacza to, że wsparcie otrzymuje każdy uczeń spełniający kryteria wiekowe i edukacyjne.

Te osoby otrzymają tylko 150 zł w ramach świadczenia Dobry Start

Wysokość świadczenia Dobry Start wynosi 300 zł na każde uczące się dziecko, niezależnie od dochodu rodziny. Nie każda osoba, której świadczenie zostanie przyznane otrzyma jednak pełną kwotę. Niektórzy w 2025 otrzymają z ZUS jedynie 150 zł. Dotyczy to rodziców, wychowujących dzieci w opiece naprzemiennej. W takich sytuacjach świadczenie 300 plus jest dzielone po równo między rodziców i każdy z nich otrzymuje po 150 zł miesięcznie. Aby uzyskać świadczenie, oboje rodzice muszą złożyć odrębne wnioski do ZUS.

Do kiedy wniosek o świadczenie Dobry Start?

Rodzice i opiekunowie prawni mają określony czas na złożenie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start. Termin upływa 30 listopada 2025 roku, co oznacza, że dokumenty muszą trafić do ZUS najpóźniej w tym dniu. Warto jednak pamiętać, że wcześniejsze złożenie wniosku, w lipcu i sierpniu, daje pewność, że pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Jeśli wniosek zostanie przesłany później, we wrześniu, październiku lub listopadzie, środki zostaną wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dokumentu. Dlatego im szybciej rodzina prześle wniosek, tym większa szansa, że wsparcie pojawi się na koncie w odpowiednim czasie.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, co znacząco przyspiesza cały proces i eliminuje konieczność wizyty w placówce ZUS. Dokument można przesłać na kilka sposobów:

przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – po zalogowaniu się na swoje konto;

(PUE ZUS) – po zalogowaniu się na swoje konto; przez aplikację mobilną mZUS , dostępną na smartfony z systemami Android i iOS;

, dostępną na smartfony z systemami Android i iOS; za pośrednictwem bankowości elektronicznej – wiele banków udostępnia uproszczony formularz w swoich aplikacjach;

– wiele banków udostępnia uproszczony formularz w swoich aplikacjach; przez portal Emp@tia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wniosek wymaga podania podstawowych informacji o dziecku, takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz dane szkoły, do której uczęszcza. W przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności należy dołączyć odpowiednią dokumentację. Cała procedura jest prosta i intuicyjna, a po złożeniu wniosku środki trafiają bezpośrednio na wskazane konto bankowe.