Pracujący senior może zaoszczędzić na podatku

Odprawę emerytalną otrzymują pracownicy, którzy podejmą decyzję o zakończeniu kariery zawodowej i przejściu na emeryturę. Jak bowiem wyraźnie wskazał ustawodawca, odprawa ta przysługuje w związku z przejściem na emeryturę. W praktyce to przejście może nastąpić w różnych momentach – od razu po nabyciu uprawnień emerytalnych albo dopiero po jakimś czasie. Nie każdy bowiem decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej od razu po osiągnięciu odpowiedniego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To zaś sprawia, że sytuacja podatkowa takich przyszłych emerytów może być różna. Od pewnego już czasu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje bowiem tzw. ulga dla seniorów, czyli zwolnienie z grupy zwolnień Pit-0, które zostało uregulowanie w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody m.in. ze stosunku pracy, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz – mimo nabycia uprawnienia – nie otrzymuje emerytury lub renty rodzinnej. Oznacza to (w uproszczeniu), że jeśli osoba, która nabyła uprawnienia emerytalne kontynuuje aktywność zawodową, nie musi płacić podatku od uzyskiwanych przychodów. Jednak czy dotyczy to również odprawy emerytalnej?

Kto ma prawo do odprawy emerytalnej?

Na podstawie art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przychód uzyskany z tego tytułu stanowi więc przychód ze stosunku pracy, do którego zalicza się wynagrodzenia oraz inne wypłaty pieniężne, a także świadczenia nieodpłatne wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także odprawę emerytalną. Jednak czy biorąc pod uwagę fakt, że jest ona wypłacana w związku z ustaniem stosunku pracy, może zostać objęta zwolnieniem PIT-0? Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazują, że odprawa emerytalna wypłacona pracownikowi jako świadczenie ze stosunku pracy przed dniem pierwszej emerytury, może korzystać z tego zwolnienia (patrz np. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1 września 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.468.2023.2.GG). Jeżeli jednak do wypłaty odprawy dojdzie już po zakończeniu stosunku pracy i otrzymaniu pierwszej emerytury, nie będzie możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia, bo nie będzie spełniony jeden z warunków wskazanych przez ustawodawcę.

Ten prosty trik podwyższy przelew przy przejściu na emeryturę

Jak z tego wynika, przechodząc na emeryturę pracownik musi zadbać o to, by wypłata przysługujących mu należności została dokonana w odpowiednim momencie. Oczywiście nie zawsze ma on na to wpływ, jednak warto przynajmniej spróbować uzgodnić to z pracodawcą, wyjaśniając pobudki swojego działania. Jeżeli bowiem pracownik korzystający z ulgi dla seniorów podejmie decyzję o przejściu na emeryturę, a przysługująca mu w związku z tym odprawa zostanie wypłacona choćby dzień po wypłacie pierwszej emerytury, zwolnienie PIT-0 nie będzie mogło zostać zastosowanie. Biorąc pod uwagę fakt, że w czerwcu 2025 roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 8881,84 zł, różnica przy takiej kwocie może wynieść nawet ok. 600 złotych.