Jak podaje CNBC, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) odnotował skorygowany sezonowo wzrost o 0,4 proc. w tym miesiącu, co stanowi największy skok od stycznia. Roczna stopa inflacji wyniosła 2,9 proc., co stanowi wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem i jest najwyższym wynikiem od stycznia tego roku.

Reklama

Wskaźnik CPI odnotował największy wzrost w związku ze wzrostem kosztów utrzymania o 0,4 proc., które stanowią około jedną trzecią udziału w indeksie. Ceny żywności wzrosły o 0,5 proc., energii o 0,7 proc., a benzyny o 1,9 proc., co prawdopodobnie wskazuje na wpływ ceł na ceny.

Złe informacje z rynku pracy

Złe informacje płyną też z rynku pracy. Departament Pracy odnotował zaskakujący wzrost liczby cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W tygodniu kończącym się 6 września odnotowano 263 tys. wniosków (po uwzględnieniu sezonowości), co stanowi wzrost o 27 tys. w porównaniu z szacunkami. Liczba wniosków była najwyższa od prawie czterech lat.

Spodziewana obniżka stóp procentowych

Jak zauważa CNBC, ceny rynkowe wskazują na 100-procentową pewność, że Fed obniży swoją referencyjną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego. Istnieje jednak niewielkie prawdopodobieństwo, że Fed zdecyduje się odejść od swojego zwyczajowego ruchu i zdecyduje się obniżyć stopę o pół punktu procentowego, biorąc pod uwagę słabość rynku pracy w tym roku i odczyty inflacji.

Ekonomiście oceniają jako niemal pewne prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w październiku i widzą duże prawdopodobieństwo trzeciego ruchu w grudniu.

Cła Trumpa pompują ceny

Ceny pojazdów, które są szczególnie wrażliwe na cła, rosły co miesiąc. W ostatnim miesiącu ceny nowych samochodów wzrosły o 0,3 proc. Tymczasem cenny samochodów używanych i ciężarówek, na które cła generalnie nie mają większego wpływu, wzrosły o 1 proc..

Fed koncentruje się jednak bardziej na kosztach usług jako sygnałach inflacji bazowej. Historycznie cła były postrzegane jako tymczasowe podwyżki cen towarów, a nie jako czynnik napędzający długoterminową inflację. Ceny usług z wyłączeniem energii wzrosły w sierpniu o 0,3 proc. i w ujęciu rocznym o 3,6 proc..

Źródło: CNBC