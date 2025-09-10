Drony wleciały nas Polskę

Reklama

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez niezidentyfikowane obiekty, które okazały się dronami. Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), sytuacja ta była efektem trwającego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Część dronów przekroczyła granicę Polski, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Wojsko natychmiast zareagowało, uruchamiając procedury obronne. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ użyto uzbrojenia. Część obiektów została zestrzelona. Do działań włączono także systemy sojusznicze NATO, które wspólnie z polskimi służbami śledziły trajektorie lotu podejrzanych maszyn.

Uzbrojenie użyte, WOT aktywowany

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że działania sił zbrojnych są prowadzone we współpracy z Prezydentem, Premierem oraz dowództwem NATO. Samoloty bojowe wykonały zadanie bojowe, a na miejsce zostały skierowane jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), które mają za zadanie przeszukiwać teren w poszukiwaniu wraków.

/> />

Zestrzelone drony mogły spaść na terytorium Polski, dlatego służby apelują do mieszkańców – zwłaszcza województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego – o ostrożność. W przypadku znalezienia jakichkolwiek fragmentów obiektów należy niezwłocznie powiadomić policję i nie podchodzić do znaleziska.

Cisza w eterze, niepokój wśród mieszkańców

Mimo powagi sytuacji, alarm publiczny nie został oficjalnie ogłoszony. Wielu mieszkańców wschodniej Polski zwraca uwagę na brak komunikatów ostrzegawczych. Choć sztaby kryzysowe już działają, a służby są w najwyższej gotowości, wciąż nie opublikowano oficjalnych alertów RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).

Kancelaria Premiera i Ministerstwo Obrony apelują o zachowanie spokoju oraz śledzenie wyłącznie komunikatów oficjalnych. Fałszywe informacje mogą potęgować chaos i dezinformację. Władze podkreślają, że operacja wojskowa wciąż trwa, a sytuacja jest dynamiczna.

Aktualizacja! Przed godziną ósmą Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało następujący komunikat:



Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną. Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli apelujemy by w przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków nie zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne. Muszą być bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby. Prosimy, aby każde sygnały zgłoszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren. Dziękujemy za wsparcie @NATO_AIRCOM oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie 🇵🇱🤝🇳🇱 Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. #WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Więcej pytań niż odpowiedzi

W żadnym z oficjalnych komunikatów nie podano, skąd dokładnie pochodziły zestrzelone drony, ile ich było ani jakiego rodzaju broni użyto do ich neutralizacji. Nie wiadomo również, czy i jakie samoloty brały udział w operacji ani w którym miejscu doszło do naruszenia granicy. Brak takich kluczowych informacji budzi niepokój, szczególnie wśród mieszkańców regionów przygranicznych.

Tajemniczość wokół operacji może wynikać z kwestii bezpieczeństwa operacyjnego, ale rodzi też falę spekulacji. Czekamy na większą transparentność – zwłaszcza w sytuacji, gdy realne zagrożenie zawisło nad Polską.

Polska gotowa na więcej

Według DO RSZ, obecność dronów była bezprecedensowa – naruszenia powietrzne miały miejsce wielokrotnie. Obecnie trwa identyfikacja i analiza incydentu, a przestrzeń powietrzna jest nadal monitorowana. Gotowość bojową utrzymują zarówno naziemne systemy obrony, jak i powietrzne jednostki sojusznicze.

/> />

Być może powstałe napięcie jest związane ze zbliżającymi się manewrami ZAPAD-2025 i decyzją rządu o zamknięciu granicy z Białorusią.