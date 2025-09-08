Na terytorium Polski spadł obcy dron

Rzeczniczka poinformowała, że dron spadł ok. 300 m od przejścia granicznego, w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie). Przekazała, że zabezpieczone zostało miejsce zdarzenia, a na miejscu pracuje Żandarmeria Wojskowa. W drodze jest dwóch prokuratorów.

Dron był prawdopodobnie nieuzbrojony

- Prokuratura Okręgowa w Lublinie, wydział do spraw wojskowych będzie prowadzić to postępowanie. Przejmujemy to śledztwo w całości - dodała prok. Kępka. Przekazała też, że dron był prawdopodobnie nieuzbrojony i że miał napisy cyrylicą.

Wcześniej rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla powiedziała, że w nocy z niedzieli na poniedziałek policja otrzymała zgłoszenie od Straży Granicznej o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego. Szczątki znaleziono na polu kukurydzy w miejscowości Polatycze, w rejonie przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej.