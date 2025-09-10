Decyzja ogłoszona w mediach społecznościowych

Premier Tusk poinformował o zamknięciu granicy wprost, publikując wpis na platformie X. Podkreślił w nim, że decyzja jest podyktowana koniecznością ochrony obywateli i wynika z rosnącej liczby prowokacji ze strony Mińska i Moskwy. Słowa premiera natychmiast odbiły się szerokim echem w polskich i zagranicznych mediach. Tusk zaznaczył, że granica zostanie otwarta dopiero w momencie, gdy Polska będzie miała pełną pewność, że zagrożenie minęło. To pokazuje, że władze przygotowują się na trudny okres i chcą wysłać jasny sygnał – bezpieczeństwo jest priorytetem.

Szpieg wpadł w ręce ABW

Sytuacja staje się coraz poważniejsza. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała białoruskiego agenta, którego działalność obejmowała Polskę i Węgry. Jak ujawnił Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, mężczyzna z Białorusi prowadził aktywność wywiadowczą, a prokuratura przedstawiła mu zarzuty szpiegostwa. To nie koniec – z Polski wydalony zostanie również dyplomata wspierający agresywne działania Mińska. Według władz, to kolejny dowód na to, że białoruskie służby prowadzą wobec naszego kraju niebezpieczne operacje. Zatrzymanie to efekt międzynarodowej współpracy z wywiadami m.in. Rumunii i Czech, co pokazuje, że sprawa ma szerszy, regionalny wymiar.

Wcześniej pod zarzutem szpiegostwa zatrzymany został na Białorusi polski zakonnik.

Drony nad Polską i groźba prowokacji

Tej nocy polska armia była zmuszona poderwać samoloty bojowe po tym, jak na granicy pojawiły się nieznane obiekty typu dron. Władze nie wykluczają, że były to elementy prowokacji związanych z rozpoczynającymi się ćwiczeniami ZAPAD. Jak wskazują eksperci, takie działania są typowe w czasie dużych manewrów odbywających się tuż przy granicy, ponieważ prowadzą do eskalowania napięć. Nadchodzące dni mogą być kluczowe dla utrzymania spokoju w regionie. Komentatorzy nie mają wątpliwości – to prowokacje związane z ćwiczeniami.

ZAPAD – ćwiczenia, które zawsze budzą emocje

Manewry ZAPAD organizowane są regularnie co kilka lat. Ostatnia edycja miała miejsce w 2021 roku, a obecna przypada właśnie teraz. Niedawno jeden z polskich generałów wypowiadał się że w trakcie ZAPAD-2021 doszło do ataku na Ukrainę. To poważne uproszczenie. Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę kilka miesięcy po zakończeniu ZAPAD-2021.

W tym roku w manewrach uczestniczyć ma ponad 20 państw, w tym m.in. Indie, Iran czy Mali. To sprawia, że ZAPAD 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń wojskowych w Europie i zarazem powód do niepokoju dla sąsiadów Białorusi. Eksperci wskazują, że ćwiczenia odbywające się w bezpośrednim sąsiedztwie Polski zawsze generują ryzyko prowokacji – od naruszeń granic po działania hybrydowe z udziałem migrantów i cyberataków.

Europa wstrzymuje oddech

Cała Europa z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji. Ćwiczenia ZAPAD od lat budzą zainteresowanie, bo często stają się przykrywką dla działań hybrydowych i prowokacji. W obliczu naruszeń granicy dronami, aresztowania szpiegów i agresywnej retoryki polityków, nadchodzący tydzień może okazać się jednym z najtrudniejszych dla bezpieczeństwa w tej części kontynentu od dawna. Niemieckie media informują już o przygotowaniach Berlina na różne scenariusze, a w krajach bałtyckich wzmacnia się obecność NATO. Kluczowe będą kolejne dni – to wtedy okaże się, czy ćwiczenia pozostaną jedynie pokazem siły, czy też staną się pretekstem do nowych działań destabilizujących Europę.