„Jak złodziej w nocy”

W telefonicznym wywiadzie dla włoskiego dziennika Corriere della Sera Kuleba przyznał, że nie spodziewał się, iż kiedyś będzie musiał opuszczać ojczyznę po kryjomu. Jego zdaniem nowe prawo nie ma nic wspólnego z mobilizacją, a zostało stworzone po to, by zablokować krytyków władz. „Nie mam manii prześladowczej, ale wiem, że ten dekret był wymierzony m.in. we mnie” – mówił.

Polityczne starcie z Zełenskim

Były popularny minister spraw zagranicznych wielokrotnie atakował otoczenie prezydenta, m.in. za próbę cenzurowania komisji antykorupcyjnych. Według niego, Zełenski i jego ludzie nie chcą, by byli urzędnicy wyjeżdżali za granicę i przedstawiali sytuację w kraju inaczej, niż oczekuje rząd. W rezultacie – jak twierdzi Kuleba – on i kilkunastu innych dawnych dyplomatów trafili na „czarną listę”.

Od saperki do walizki

Kuleba zasłynął w przeszłości mocnym stwierdzeniem, że jeżeli Zachód nie dostarczy Ukrainie broni, to Ukraińcy będą walczyć z wrogiem saperkami. Dziś jednak komentatorzy wytykają mu, że w momencie największej potrzeby swojego kraju sam wybrał walizkę i podróż do Polski, a nie saperkę i ukraińskie okopy.

Życie na Zachodzie zamiast w Kijowie?

Kuleba nie ukrywa, że jego głównym źródłem dochodu są wystąpienia i wykłady w Europie i USA. Dlatego zakaz wyjazdów uderza bezpośrednio w jego możliwości finansowe. Jak podkreśla, wciąż broni Ukrainy na arenie międzynarodowej, ale nie zgadza się z ograniczaniem wolności słowa i praw obywatelskich w imię wojennej potrzeby.

A moze jednak powróci

Po publikacji wywiadu, rzecznik Kułeby przekazał ukraińskiemu Hromadske, że wypowiedzi ministra zostały przedstawione nieprecyzyjnie. Zapewnił, że Kułeba udał się do Polski tylko w drodze do Korei Południowej i planuje 20 września wrócić do Kijowa.

W opublikowanym nagraniu, które prezentujemy poniżej, Kuleba zapewnił, jednak że wyjechał tylko w delegację i „na pewno wróci”. Jednak dla wielu Ukraińców jego krok wygląda na ucieczkę w momencie największej próby dla państwa. Czy były minister wróci, czy też pozostanie na Zachodzie, gdzie czeka na niego stabilna kariera wykładowcy? Odpowiedź na to pytanie może zdecydować o jego politycznej przyszłości.

Źródło: Corriere della Sera, x.com