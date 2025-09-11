Włoski producent samochodów sportowych Ferrari wprowadzając na rynek nowy samochód 849 Testarossa, który jest hołdem dla legendy ze stajni Ferrari, modelu Testarossa z lat 80.

Ferrari zaprezentowało w Mediolanie nowy hybrydowy model plug-in z napędem na cztery koła, który zastąpi SF90 Stradale z 2019 roku, będący szczytowym modelem gamy - podał Reuters.

1050 KM pod maską

Nowy Ferrari 849 Testarossa jest hybrydą plug-in z jednostką V8, trzema silnikami elektrycznymi. Auto wyposażone jest w 4-litrowy, ośmiocylindrowy silnik turbo o mocy 830 koni mechanicznych i jest sprzężony z trzema silnikami elektrycznymi, co daje łącznie 1050 KM. To o 50 KM więcej niż w modelu SF90 Stradale.

Z oświadczenia firmy wynika, że samochód będzie mógł osiągnąć prędkość maksymalną ponad 330 kilometrów na godzinę (205 mil) na godzinę, a od 0 do 100 km/h rozpędzi się w 2,3 sekundy.

Cena zwala z nóg

Cenę wywoławczą ustalono na 460 tys. euro (540 tys. dolarów) za wersję coupe i 500 tys. euro za wersję spider. Pierwsze dostawy do klientów zaplanowano odpowiednio na drugi i trzeci kwartał przyszłego roku, zaczynając od Europy.

