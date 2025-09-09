Spadek udziały w rynku amerykańskiego producenta uwypukla problemy Tesli, która traci rynki w Europie, Azji, a teraz także w USA. Jednym z powodów słabszej sprzedaży Tesli, jest rosnąca konkurencja i starzejąca się oferta firmy Elona Muska.

Popyt na elektryki w USA wkrótce spadnie

Analitycy, na których powołuje się agencja Reuters, spodziewają się, że wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych utrzyma się do września, a następnie spadnie, gdy pod koniec miesiąca wygasną federalne ulgi podatkowe, co zwiększy presję finansową na Teslę i innych producentów samochodów.

Reuters przypomina, że kiedyś Tesla kontrolowała ponad 80 proc. amerykańskiego rynku pojazdów elektrycznych. Tymczasem w sierpniu firma Muska odpowiadała za już tylko za 38 proc. całkowitej sprzedaży aut elektrycznych w USA.

Według wstępnych danych Cox, to pierwszy przypadek, gdy udział Tesli w rynku spadł poniżej 40 proc. od października 2017 r., kiedy to firma zwiększała produkcję Modelu 3, swojego pierwszego samochodu przeznaczonego na masowy rynek.

Starzejąca się oferta Tesli

Podczas gdy inni producenci samochodów wprowadzają na rynek nowe pojazdy elektryczne, Tesla skupiła się na innych celach. Elen Musk kładzie nacisk na budowę robotaksówek i robotów humanoidalnych, opóźniając i anulując plany wprowadzenia tańszych i nowszych modeli pojazdów elektrycznych.

Ostatnim nowym modelem Tesli wprowadzonym na rynek był pickup Cybertruck. Debiut tego kanciastego auta miał miejsce w 2023 roku, jednak nie dorównał sukcesowi średniej wielkości sedana Modelu 3, ani średniej wielkości SUV-a Modelu Y.

Zamiast wprowadzać nowe modele Tesla spróbowała odświeżyć Model Y, który niegdyś był najlepiej sprzedający się samochód na świecie. Jednak zmiany wprowadzone przez producenta nie zachwyciły konsumentów i odświeżony Model Y nie spełnił oczekiwań sprzedażowych firmy, dlatego Tesla zmierza w kierunku drugiego roku spadku sprzedaży.

Rynek aut elektrycznych

Według danych Coxa, sprzedaż nowych pojazdów elektrycznych wzrosła w lipcu o ponad 24 proc. w ujęciu miesięcznym, do 128 268 sztuk. W ocenie ekspertów wzrost sprzedaży elektryków spowodowany był zbliżającym się końcem ulgi podatkowej w wysokości 7500 dolarów na pojazdy elektryczne oraz atrakcyjnymi ofertami.

Podobnie jak cały rynek, Tesla także odnotowała wzrost sprzedaży o 7 proc. do 53 816 sztuk, choć jej udział w rynku spadł. Natomiast wstępne dane pokazują, że w sierpniu wzrost Tesli spowolnił do 3,1 proc., podczas gdy cały rynek wzrósł o 14 proc..

