Największy chiński producent samochodów poinformował analityków w marcu, że w 2025 roku planuje sprzedać 5,5 miliona pojazdów. Jednak według informatorów agencji Reuters, które pragną zachować anonimowość, w ostatnich miesiącach liczba ta była wielokrotnie obniżana.

Reklama

Twierdzą oni, że w zeszłym miesiącu firma oraz wybrani dostawcy poinformowali, że najnowsza liczba planowanej sprzedaży to co najmniej 4,6 miliona pojazdów. Jak dodali rozmówcy, cel ten może ulec zmianie w zależności od sytuacji na rynku.

Rosnąca konkurencja i spadek zysku

Informatorzy agencji nie podali powodu cięcia. Jednak jeden z nich powiedział, że BYD odczuwa presję ze strony rosnącej konkurencji ze strony rywali, takich jak Geely Auto i Leapmotor.

W zeszłym tygodniu BYD poinformowało o 30-procentowym spadku kwartalnego zysku, co było pierwszym takim spadkiem od ponad trzech lat.

Nowy cel niższy od obniżonych prognoz analityków

Reuters zauważa, że najnowszy cel wyznaczony przez firmę jest niższy od kilku ostatnio obniżonych prognoz analityków. W tym tygodniu Deutsche Bank szacował, że sprzedaż chińskiego producenta będzie na poziomie 4,7 miliona pojazdów, natomiast Morningstar prognozował, że BYD sprzeda w tym roku 4,8 miliona aut.

Mimo obniżki celu sprzedaż w 2025 r. będzie nadal większa niż w poprzednim roku. Nowy cel oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do ubiegłego roku, jednak będzie najwolniejszym rocznym wzrostem od 2020 r., kiedy sprzedaż spadła o 7 proc..

Gospodarka dusi przemysł

Negatywny wpływ na sprzedaż samochodów ma też presja deflacyjna, jaka ciąży na drugiej co do wielkości gospodarce świata, gdzie popyt krajowy ucierpiał z powodu przedłużającego się kryzysu na rynku nieruchomości.

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku BYD zrealizował jedynie około 52 proc. swojego pierwotnego celu sprzedaży 5,5 miliona pojazdów.

Obecnie widać wyraźne oznaki spowolnienia, zwłaszcza na głównym rynku, czyli w Chinach, gdzie firma BYD generuje prawie 80 proc. sprzedaży i gdzie od lat toczy się zacięta wojna cenowa.

Sprzedaż tanich aut BYD na chińskim rynku spada

W czerwcu agencja Reuters informowała, że firma BYD spowolniła produkcję i opóźniła rozbudowę swoich fabryk w Chinach.

Sprzedaż tanich samochodów BYD, w cenie poniżej 150 tys. juanów (21 tys. dolarów), które stanowią większość sprzedaży krajowej firmy, spadła w lipcu o 9,6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynika z analizy zgłoszenia firmy przeprowadzonej przez agencję Reuters oraz zestawienia sprzedaży przygotowanego przez chińską platformę danych motoryzacyjnych DATADIC.

Produkcja BYD spadła w sierpniu drugi miesiąc z rzędu, co oznacza pierwszy z rzędu miesięczny spadek od 2020 r.

Źródło: Reuters