Sprzedaż nowych samochodów w Europie wzrosła w lipcu o 5,9 proc. Wśród największych rynków Europy najszybciej rozwinął się rynek niemiecki. Wzrost sprzedaż za nasza zachodnią granicą przeważył nad spadkami w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech, wynika z opublikowanych w czwartek danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, na które powołuje się agencja Reuters.

Całkowita sprzedaż w Niemczech skoczyła w górę o 11,1 proc., podczas gdy w Wielkiej Brytanii spadła o 5 proc., we Francji o 7,7 proc., a we Włoszech o 5,1 proc.. Tymczasem Hiszpania, Polska i Austria odnotowały wzrosty odpowiednio o 17,1 proc., 16,5 proc i 31,6 proc.

W samej Unii Europejskiej całkowita sprzedaż samochodów wzrosła o 7,4 proc.

Ponad milion sprzedanych aut w Europie

Jak wynika z danych ACEA, sprzedaż w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu wzrosła w lipcu do 1,09 miliona samochodów.

Wśród producentem liderem wzrostów był niemiecki Volkswagen, który sprzedał o 11,8 proc. aut więcej niż przed rokiem. Pokaźny wzrost sprzedaży, o 8,8 proc., odnotował też Renault. Natomiast sprzedaż Stellantis spadła o 1,1 proc.

Tesla traci europejski rynek

W segmencie aut elektrycznych nastąpiła zmiana lidera. Tesla straciła udziały w rynku siódmy miesiąc z rzędu i to pomimo wzrostu ogólnej sprzedaży samochodów elektrycznych zasilanych bateriami o 39,1 proc.. Miejsce lidera zajął chiński BYD, który po raz pierwszy został uwzględniony w miesięcznych danych sprzedaży.

W lipcu sprzedaż Tesli spadła o 40,2 proc., co zmniejszyło udział firmy Elona Muska w europejskim rynku do 0,8 proc. z 1,4 proc. rok wcześniej. Tymczasem sprzedaż BYD wzrosła o 225,3 proc., co dało jej 1,2 proc. udziału w rynku.

Auta spalinowe w mniejszości

Rejestracje samochodów hybrydowych elektrycznych i hybrydowych typu plug-in wzrosły odpowiednio 56,9 proc. i 14,3 proc., co razem z autami w pełni elektrycznymi, dało łącznie 59,8 proc. udziału we wszystkich rejestracjach w lipcu w całej Wspólnocie. Rok wcześniej (w lipcu 2024 r.) udział aut z napędem alternatywnym w ogólnej liczbie zarejestrowanych samochodów był na poziomie 51,1 proc.

Źródło: Reuters