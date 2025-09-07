Na czym dokładnie polega net-metering czyli system opustów? To sposób rozliczeń fotowoltaiki, w którym panele słoneczne produkują prąd na własne potrzeby. Jeśli powstanie nadwyżka, trafia ona do sieci energetycznej. Gdy później zabraknie prądu z paneli, można odebrać z sieci wcześniej oddaną energię.

Czym net-metering różnie się od systemu net-billing?

To zupełnie odmienne metody rozliczania energii produkowanej w instalacjach słonecznych. W obu przypadkach nadwyżki energii z fotowoltaiki trafiają do sieci elektroenergetycznej, lecz na tym podobieństwa się kończą. W pierwszym, wymiana odbywa się bezgotówkowo, a w drugim prosument sprzedaje i kupuje energię elektryczną z sieci.

Net-metering był powszechnym systemem rozliczeń dla prosumentów do końca marca 2022 roku - przypomina portalsamorządowy.pl. Choć teraz obowiązuje system net-billingu, to jednak ci, którzy zainstalowali panele fotowoltaiczne przed tą datą, przez piętnaście lat mogą korzystać z zasad net-meteringu.

Brak regulacji i niepewna przyszłość?

Co potem? Kiedy skończy się okres stosowania net-meteringu przez pierwszych właścicieli paneli słonecznych, co nastąpi w 2031 roku, prosumentów czeka istotna zmiana w systemie rozliczeń.

Brak nowych regulacji może jednak wówczas spowodować poważne problemy –zauważa portal i przywołuje opinie ekspertów, którzy zwracają, że polskie przepisy mają istotną lukę dotyczącą przyszłości prosumentów korzystających z net-meteringu, dokładnie mówiąc, w tym wypadku przepisy po prostu nie istnieją.

Co dalej z najstarszymi prosumentami?

Można zatem przypuszczać, że po skończeniu umowy najstarsi prosumenci będą musieli zaprzestać oddawania energii do sieci. Pierwsze takie umowy zakończą się już za sześć lat pisze portal samorządowy, powołując się na serwis hydro-energy.pl. Pytanie, co stanie się z najstarszymi prosumentami po piętnastu latach korzystania z systemu fotowoltaicznego i rozliczania go w net-meteringu.

Wedle doniesień hydro-energy.pl, resort klimatu i środowiska przyznaje, że nie są prowadzone żadne prace legislacyjne dotyczące precyzyjnych rozwiązań, które miałyby wejść w życie po zakończeniu wskazanego okresu. Ministerstwo tłumaczy, że ta sprawa będzie analizowana w kolejnych latach, z uwzględnieniem sytuacji rynkowej, technicznych uwarunkowań sieci oraz doświadczeń dotychczasowych prosumentów.

Jak zapewnia resort, planowane zmiany mają być ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby prosumenci mogli przygotować się do nowych warunków rozliczeń.