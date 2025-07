Takiej plagi jeszcze nie było

Nowa plaga rozpleniła się na polskich osiedlach. Domy jednorodzinne są zamieniane w hotele robotnicze. Problem w tym, że ów „prywatny interes” stał się w koszmarem dla tych, którzy mieszkają obok. To między innymi hałas, bójki, parkujące, gdzie się da, samochody i śmieci.

O sprawie jakiś czas temu napisał „Dziennik Gazeta Prawna”. Ludzie czują się bezradni, bo właściciele nieruchomości mają ignorować zwracanie im uwagi i nawet wizyty służb. Ponieważ gruncie obecnych przepisów, problemu rozwiązać nie można, niektórzy ślą skargi do posłów oraz ministerstwa rozwoju i technologii.

Stąpanie po wąskiej linii

Jak przypomina dziennik, sprawa była już wcześniej dyskutowana podczas jednego z posiedzeń komisji infrastruktury. Czy problem może rozwiązać wprowadzenie nowych przepisów? „Gazeta Prawna” przywołuje wypowiedź Moniki Wróblewskiej, dyrektora departamentu architektury, budownictwa i geodezji w resorcie rozwoju.

- Robimy spotkania. Widzimy, że stąpamy po wąskiej linii. Będziemy się starali te przepisy w miarę szybko wprowadzić. To nie są przepisy jednej ustawy i tutaj myśleliśmy o jakimś ograniczeniu kubatury budynków jednorodzinnych – mówiła Wróblewska.

Będą ograniczenia powierzchni domów jednorodzinnych?

Jedna z radykalnych, rozważanych opcji rozwiązania problemu to ograniczenie dopuszczalnej kubatury budynków jednorodzinnych. Ale czy takie rozwiązanie może być skuteczne i sprawiedliwe? Pojawiły się też wątpliwości dotyczące rodzin wielodzietnych i tego, jaką kubaturę przyjąć „na głowę? Kolejna kwestia, to takie zabezpieczenie regulacji, żeby nie dochodziło do nadużyć.

Nie ma na to przepisu

Zdaniem Andrzeja Falkowskiego, przewodniczącego zespołu prawno-regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kwestia większej czy mniejszej kubatury nie ma tu nic do rzeczy. - Problemem nie jest wielkość domu, tylko liczba osób go użytkujących, a w prawie budowlanym nie ma przepisu, który mówiłby, ile maksymalnie osób może mieszkać w domu jednorodzinnym – cytuje dziennik wypowiedź eksperta.

Z tym, że ograniczenie kubatury domów jednorodzinnych nie rozwiąże problemu zgadza się też Mariusz Ścisło, ekspert do spraw legislacji Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. - Takie przepisy wprowadzono w latach siedemdziesiątych i Polacy szybko stali się mistrzami w ich obchodzeniu – mówi architekt i dodaje, że pomóc mogłoby dofinansowanie i wzmocnienie kompetencyjne nadzoru budowlanego.

Kubaturowy galimatias. Czym to się może skończyć?

Jak na razie ze strony ministerstwa nie padły konkretne propozycje rozwiązania problemu. Wiadomo, że trwają prace nad nowymi regulacjami i że resort prowadzi w tej sprawie konsultacje.