Polskie Linie Kolejowe z powodzeniem sięgają po środki unijne na rozwój nowoczesnej i dostępnej kolei. Jak poinformowała spółka, w pierwszym naborze konkursu „Kolej Miejska”, uruchomionego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko połowa nagrodzonych projektów to inwestycje planowane przez PLK

To pozwoli na realizację strategicznych inwestycji. Każda z nich odpowiada na lokalne potrzeby, a wspólnie przyczynią się do poprawy jakości i dostępności transportu szynowego – informuje spółka. Jakie linie kolejowe zostaną zmodernizowane?

Nowa jakość kolei we Wrocławiu – linia nr 143

Na odcinku Wrocław Psie Pole – Wrocław Sołtysowice zaplanowano kompleksową modernizację infrastruktury kolejowej. Prace obejmą torowisko, obiekty inżynieryjne, perony oraz urządzenia sterowania ruchem. Celem jest poprawa przepustowości i sprawniejszy ruch pociągów – zarówno pasażerskich, jak i towarowych – w obrębie wrocławskiego węzła kolejowego. Ogłoszenie przetargu planowane jest na czwarty kwartał 2025 r., a wartość projektu wynosi ponad 190 mln zł brutto.

Lepsza komunikacja na Śląsku – linia nr 179

Projekt na odcinku Tychy – Bieruń Stary zakłada rewitalizację linii kolejowej, przywrócenie jej pełnej funkcjonalności oraz zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h. Modernizacja obejmie także budowę nowych przystanków oraz przebudowę przejazdów drogowo-kolejowych.

Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają szybsze i wygodniejsze połączenia, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju transportu publicznego w województwie śląskim. Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec 2025 roku. Wartość projektu to ponad 522 mln zł brutto.

Toruń zyska nowoczesną kolej aglomeracyjną – BiT City II

Na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni, w ramach projektu BiT City II, zmodernizowane zostaną tory, perony oraz zabytkowy most im. Ernesta Malinowskiego z 1873 r. Powstanie drugi tor oraz dwa nowe przystanki kolejowe, a także przebudowane zostaną stacje Toruń Miasto i Toruń Wschodni. PLK zrealizuje również przedłużenie przejścia podziemnego do ul. Sowińskiego. Wspólna inwestycja PKP PLK, PKP S.A. oraz Miasta Torunia znacząco zwiększy rolę kolei w miejskim systemie komunikacyjnym i poprawi dostępność dla mieszkańców. Postępowanie przetargowe planowane jest na IV kwartał 2025 r. Wartość inwestycji to 191 mln zł brutto.

Największy program krajowy w UE

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to kontynuacja Programu Infrastruktura i Środowisko. Jego budżet wynosi ponad 113 mld zł, z czego ponad 91 mld zł pochodzi z funduszy unijnych. Celem programu jest rozwój zrównoważonej gospodarki, m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową, energetykę, środowisko i klimat.