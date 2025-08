Wysokość wynagrodzenia minimalnego ma kluczowe znaczenie

Pracownicy (i nie tylko oni) niecierpliwie czekają na informacje o wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok. Bo choć doniesienia na ten temat są publikowane praktycznie bez przerw, to jednak są to raczej spekulacje, a nie informacje. Tymczasem wysokość płacy minimalnej ma istotne znaczenie nie tylko dla najsłabiej zarabiających pracowników, którzy w związku z wprowadzeniem w tym zakresie zmiany otrzymywaliby wyższe wynagrodzenie, ale również dla szeregu innych osób, które pobierają świadczenia skorelowane z kwotą płacy minimalnej.

Choć obecnie nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, jaka kwota wynagrodzenia minimalnego będzie obowiązywała od 1 stycznia 2026 roku, to jednak wiemy już, co wynika z opublikowanej w czwartek 31 lipca 2025 roku w wykazie prac Rady Ministrów informacji o projekcie rozporządzenia dotyczącego tej problematyki. Wskazana w nim kwota to 4806 złotych brutto, a wynikająca z niej stawka godzinowa to 31,40 złotych. Oznacza to, że Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała w tym zakresie wspólnego stanowiska, do czego powinna była dążyć w ramach negocjacji przeprowadzonych na lipcowym posiedzeniu, rząd podtrzymał złożoną wcześniej w tym zakresie deklarację.

Rada Dialogu Społecznego nie zgadza się z rządem co do podwyżki

Przypomnijmy, że Rada Dialogu Społecznego to forum, na którym dialog prowadzą przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz strona rządowa. Jej celem jest m.in. zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, a także wspieranie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Z obowiązujących przepisów wynika, że do 15 czerwca każdego roku Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego m.in. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Po otrzymaniu tej propozycji Rada w terminie 30 dni uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala minimalnej stawki godzinowej. Jeśli tego nie zrobi, Rada Ministrów w terminie do 15 września każdego roku ustala w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany ich wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia i wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą w takiej sytuacji być niższe od tych przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.

Podwyżka jedynie o 140 złotych

W czerwcu rząd przedstawił propozycję, zgodnie z którą od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna miałaby wynosić 4806 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych do 31,40 złotych. Zdaniem związków zawodowych, by zrekompensować utratę siły nabywczej wynikającą z inflacji, pierwsza z tych kwot powinna wynosić co najmniej 5015 zł brutto. Jak można było się spodziewać, przedstawiciele pracodawców zaprezentowali w tym zakresie bardziej powściągliwe stanowisko, a jednocześnie określili rozwiązanie zaproponowane przez rząd jako kompromisowe. Wszystko wskazuje więc na to, że wysokość płacy minimalnej wzrośnie od stycznia 2026 roku jedynie o 140 złotych.