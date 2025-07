Jakie podwyżki przewidują projektowane przepisy?

Jeszcze w czerwcu w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt rozporządzenia (nr RD209), na podstawie którego kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania, wzrosną. Choć temat podwyżek dla pracowników samorządowych był poruszany już w lutym tego roku, to jednak po przygotowaniu projektu przepisów nowelizujących okazało się, że choć przewidują one podwyżkę wynagrodzeń, to nie obejmują swym zakresem wynagrodzenia przysługującego osobom powołanym na podstawie wyboru i mianowania, czyli np. wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Choć początkowo wydawało się, że podwyżka po prostu ominie tę grupę, to szybko okazało się, że toczą się prace nad odrębnymi regulacjami, które ich dotyczą. Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe to na podstawie ustawy budżetowej na 2025 rok 1878,89 złotych. Wzrosła ona o 5 proc., co oznacza, ze wzrósł również limit maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru i obecnie wynosi on 21.043,57 złotych (11,2 krotność kwoty bazowej). To zaś oznacza, że droga do podwyżek była otwarta. Przypomnijmy, że wskazana kwota nie może zostać przekroczona po zsumowaniu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom, o których mowa.

Planowana podwyżka dostała pozytywną opinię

Jak wynika z najnowszych doniesień, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt i zgodnie tym, co było planowane, nowe stawki mają mieć zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 lipca 2025 roku. Co konkretnie się zmieni? Z projektu wynika, że poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz członków zarządu powiatów i urzędów marszałkowskich wzrośnie o około 5 proc. Nowe stawki zmieszczą się w granicach od 10.030 złotych do 16.187 złotych.

Jak planowane zmiany mają się do tych, które dotyczyły pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umów o pracę? Kwoty przysługującego im minimalnego wynagrodzenia wzrosły od 5 do 16,65 proc., w zależności od kategorii zaszeregowania. Wynagrodzenie określone w I kategorii osiągnęło poziom 4666 złotych (wzrost o 16,65 proc.), czyli jest obecnie równe wysokości obowiązującego od 1 stycznia 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, a wynagrodzenie określone w XX kategorii zaszeregowania osiągnęło poziom 6510 złotych (wzrost o 5 proc.). Podwyższone kwoty znalazły zastosowanie do wynagrodzeń należnych pracownikom od 1 marca 2025 roku.