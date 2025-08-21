Dodatkowy urlop dla rodziców. Za taki przywilej ma zapłacić państwo

Zgodnie z pomysłem, który trafił do sejmu, rodzicie dzieci poniżej 13. roku życia, zyskaliby dodatkowe trzy dni urlopu. Co bardzo ciekawe, liczba dni uzależniona byłaby od liczby dzieci, ale nie mogłaby przekroczyć 9 dni w ciągu roku. W ten sposób rodzice zyskaliby dodatkowy czas wolny, ale wszystko to też odbyłoby się bez straty dla pracodawców. Dlaczego?

W myśl przedstawionego w Sejmie pomysłu, koszty takich urlopów byłyby pokryte z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada, że to od MRPiPS zależałaby wysokość oraz forma rekompensaty, która wypłacana byłaby przedsiębiorcom.

Skrócony czas pracy dla rodziców dzieci poniżej 13. roku życia

Kolejną propozycją przedstawioną w projekcie, który trafił do Sejmu, jest skrócenie czasu rodziców dzieci poniżej 13. roku życia. W tym przypadku mowa o przejściu na 7-godzinny wymiar pracy przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy. Jest tu jednak pewne wyłączenie, które potencjalnie warto mieć na uwadze. Zmiana nie obejmowałaby ludzi pracujących wedle "szczególnych systemów pracy", czyli np. pracy weekendowej.

Większa ochrona dla młodych matek i kobiet w ciąży

W petycji podniesiono także kwestię młodych matek oraz kobiet w ciąży. W tym przypadku pojawiły się konkretne propozycje dotyczące zakazu dyskryminacji wynikające z posiadania dzieci. Dodatkowo pojawiła się propozycja, aby wydłużyć ochronę zatrudnienia dla kobiet w ciąży i w okresie macierzyńskim o dodatkowe trzy miesiące, a dodatkowo przedłużyć umowę o pracę do trzech miesięcy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Wsparcie dla tej grupy kobiet miałoby też objawiać się większymi nakładami na rozwój przyzakładowych żłobków czy przedszkoli. W ten sposób możliwy byłby rozwój zawodowy, a jednocześnie wywiązywanie się ze swoich powinności rodzicielskich.

Czy zmiany faktycznie mogą wpłynąć na poprawę polskiej demografii? Tą kwestią zajmie się Sejm

Skoro petycja została złożona w Sejmie, to teraz zostanie ona skierowana do Komisji ds. Petycji. Od decyzji zasiadających w niej urzędników zależeć będą dalsze losy tego pisma. Aktualnie nie ma też żadnego terminu posiedzenia ani opinii prawnej, którą sporządziłoby Biuro Ekspertyz Sejmowych. Dopiero od pozytywnego zaopiniowania zależeć będzie, czy petycja wpłynie na rynek pracy.

W obliczu tego pojawia się jednak pytanie, czy rzeczywiście takie zmiany w Kodeksie Pracy pomogłyby w walce z demografią? Zdaniem autorów jednym z czynników, które wpływają na niską dzietność, jest właśnie niepewność ludzi względem zatrudnienia. Z tego powodu wychodzą oni z założenia, że to właśnie państwo powinno ponosić koszty dodatków dla pracujących rodziców. Dzięki temu pracownicy zyskają poczucie bezpieczeństwa, a pracodawcy nie będą musieli się obawiać nadmiernych kosztów czy nadużyć.