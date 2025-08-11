- Czy trwają konsultacje w sprawie dodatku dla samotnych rodziców?
- Co przewiduje plan prac MRPiPS na 2025 rok?
- Aktualna wysokość dodatku dla samotnych rodziców
- Dodatek dla samotnych rodziców. Dlaczego nie planuje się zmian?
- Czy mogą pojawić się zmiany w przyszłości?
- Inne formy wsparcia dla samotnych rodziców
- Kontekst społeczny: samotne rodzicielstwo w liczbach
- Historia i znaczenie dodatku samotnego rodzica
Na przełomie 2024 i 2025 roku rząd zapowiadał nowe inicjatywy prorodzinne i reformy w systemie wsparcia społecznego. Wiele osób wychowujących dzieci samotnie miało nadzieję na zwiększenie dodatku z tytułu samotnego wychowywania. Sprawdzamy, czy rzeczywiście trwają konsultacje nad nowymi przepisami i jakie zmiany mogłyby dotyczyć tej grupy. Przyglądamy się dostępnym dokumentom legislacyjnym, planom MRPiPS i rzeczywistej sytuacji prawnej w sierpniu 2025 r.
Czy trwają konsultacje w sprawie dodatku dla samotnych rodziców?
Na dzień 4 sierpnia 2025 r. nie ma oficjalnych informacji o toczących się konsultacjach społecznych ani procedowanych projektach ustaw, które przewidywałyby zmiany w dodatku dla samotnych rodziców. W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej brak pozycji odnoszącej się bezpośrednio do nowelizacji przepisów dotyczących świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dzieci.
Nie oznacza to jednak, że temat nie budzi zainteresowania. Samotni rodzice stanowili istotną grupę beneficjentów w ramach tarcz antykryzysowych i programów osłonowych w czasie pandemii. Obecnie jednak nie przewiduje się dodatkowych rozwiązań legislacyjnych specyficznych dla tej grupy.
Co przewiduje plan prac MRPiPS na 2025 rok?
Z dokumentu pt. "Plan działalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2025 r." wynika, że główne kierunki legislacji obejmują:
- zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- aktualizację przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- cyfryzację systemu obsługi świadczeń społecznych.
Nie ma jednak wzmianki o nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255), która reguluje m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Aktualna wysokość dodatku dla samotnych rodziców
Dodatek dla samotnych rodziców w 2025 roku przysługuje na zasadach określonych w ww. ustawie. Jest to:
- 193,00 zł na dziecko, ale nie więcej niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
- 273,00 zł na dziecko niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
- 386,00 zł na dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym.
Dodatek ten przysługuje, gdy osoba samotna wychowuje dziecko i nie otrzymuje na nie alimentów, ponieważ drugi rodzic jest nieznany lub egzekucja alimentów jest nieskuteczna. Aby otrzymać ten dodatek, samotny rodzic musi złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i udowodnić, że rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko – najczęściej poprzez przedstawienie wyroku sądu o alimentach lub zaświadczenia od komornika o bezskutecznej egzekucji.
Dodatek dla samotnych rodziców. Dlaczego nie planuje się zmian?
Eksperci wskazują, że brak prac legislacyjnych nad tym dodatkiem wynika z priorytetów rządu: reformowane są głównie systemy pieczy zastępczej, funduszu alimentacyjnego oraz dodatki pielęgnacyjne. Jednocześnie budżet państwa na 2025 r. zakłada ograniczoną elastyczność w wydatkach socjalnych.
Ministerstwo może również uznać, że obecna wysokość dodatku jest wystarczająca, a osoby samotnie wychowujące dzieci korzystają dodatkowo ze świadczenia 800+ oraz ulgi podatkowej. Jednak według wielu organizacji pozarządowych kwoty te nie rekompensują faktycznych kosztów samotnego rodzicielstwa.
Czy mogą pojawić się zmiany w przyszłości?
Zespół ds. reformy pomocy społecznej, powołany w czerwcu 2024 r., prowadzi analizy dotyczące integracji systemu świadczeń. W przyszłości może to skutkować propozycjami zmian, takimi jak:
- integracja dodatku z innymi formami wsparcia (np. 800+),
- podniesienie kryteriów dochodowych,
- wprowadzenie dodatku warunkowanego rzeczywistymi wydatkami lub kosztami opieki.
Na razie jednak brak oficjalnych zapowiedzi legislacyjnych w tej sprawie.
Inne formy wsparcia dla samotnych rodziców
Samotni rodzice mogą korzystać także z:
- Świadczenia wychowawczego 800+,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego (gdy alimenty są nieściągalne),
- dodatku mieszkaniowego,
- ulgi podatkowej z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- programów lokalnych (np. dopłaty do żlobków).
Pełny wykaz możliwych świadczeń i warunków ich uzyskania można znaleźć na stronie gov.pl.
Kontekst społeczny: samotne rodzicielstwo w liczbach
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce żyje ponad 1,2 mln samotnych rodziców wychowujących dzieci, z czego większość to kobiety. Samotni opiekunowie częściej doświadczają ubóstwa, niestabilności zawodowej i problemów mieszkaniowych.
W 2023 r. ponad 38% dzieci wychowywanych samotnie żyło w gospodarstwach domowych o dochodzie poniżej granicy ubóstwa relatywnego (GUS, raport "Warunki życia rodzin w Polsce"). To sprawia, że wsparcie finansowe tej grupy ma kluczowe znaczenie społeczne.
Historia i znaczenie dodatku samotnego rodzica
Dodatek dla samotnych rodziców funkcjonuje od 2004 roku jako element systemu świadczeń rodzinnych. Jego celem było zrekompensowanie braku alimentów i wsparcia drugiego rodzica. Od tamtego czasu nie doczekał się istotnych waloryzacji poza dodatkami dla dzieci niepełnosprawnych.
W opinii ekspertów z Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Dajemy Dzieciom Się, obecna wysokość dodatku nie odpowiada rzeczywistym kosztom życia samotnego opiekuna.