Masa spadkowa – co naprawdę obejmuje?
Masa spadkowa to ogół praw i obowiązków majątkowych, które przysługiwały spadkodawcy w chwili jego śmierci. Obejmuje ona zarówno aktywa, jak i pasywa – nie można przyjąć tylko wybranych składników spadku.
Do masy spadkowej zaliczają się m.in.:
- nieruchomości i ruchomości,
- oszczędności, papiery wartościowe, udziały w spółkach,
- wierzytelności,
- prawa autorskie majątkowe,
- prawa wynikające z umów cywilnoprawnych,
- niewypłacone wynagrodzenie ze stosunku pracy.
Co nie wchodzi do spadku? Składniki wyłączone z dziedziczenia
Nie wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Do masy spadkowej nie wchodzą prawa ściśle związane z osobą zmarłego oraz te, które z mocy prawa przechodzą na inne osoby, niezależnie od dziedziczenia.
Wyłączone są m.in.:
- prawo do emerytury i renty,
- prawo do alimentów
- służebności osobiste i prawo użytkowania,
- odprawa pośmiertna z kodeksu pracy.
Zarówno świadczenie emerytalne, jak i alimenty mogą wchodzić w skład masy spadkowej, o ile były należne za życia spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji, w której np. ZUS nie wypłacił emerytury w czasie, gdy spadkodawca jeszcze żył. Na tej samej zasadzie do masy spadkowej wchodzą wszystkie podobne prawa majątkowe.
Dziedziczenie długów – czy zawsze trzeba je spłacać?
W skład spadku wchodzą także zobowiązania zmarłego. Mogą to być np.:
- niespłacone kredyty i pożyczki,
- zaległości czynszowe,
- niezapłacone podatki i opłaty wraz z odsetkami.
Oznacza to, że spadek może mieć charakter ujemny – wartość długów może przewyższać wartość pozostawionego majątku.
Jak sprawdzić, co wchodzi w skład spadku?
Pierwszym krokiem powinno być dokładne przejrzenie dokumentacji pozostawionej przez zmarłego: aktów notarialnych, wyciągów bankowych, korespondencji z urzędami czy wezwań do zapłaty.
Warto również skorzystać z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych, aby ustalić wszystkie konta zmarłego.
W przypadku wątpliwości co do rzeczywistego majątku i zobowiązań, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza. Komornik, za wynagrodzeniem, ustali wówczas skład i wartość masy spadkowej.1
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – ochrona przed długami
Polskie prawo przewiduje mechanizm ochronny – możliwość przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (art. 1012 Kodeksu cywilnego). W tym przypadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości wartości odziedziczonego majątku. Dzięki temu nie musi spłacać zobowiązań przewyższających wartość spadku.
Odrzucenie spadku – jak i kiedy można to zrobić?
Jeżeli analiza wykaże, że spadek jest obciążony długami, istnieje możliwość jego odrzucenia. Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia przed notariuszem lub w sądzie – ustnie albo pisemnie z podpisem urzędowo poświadczonym.
Termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oświadczenie jest nieodwołalne.
W praktyce często zdarza się, że całe rodziny udają się wspólnie do notariusza, aby chronić przed długami nie tylko siebie, ale również dzieci i wnuki. Jeżeli wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek, przechodzi on na Skarb Państwa.
Spóźnione odrzucenie spadku – co się dzieje po 6 miesiącach?
Brak oświadczenia w wymaganym terminie oznacza automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca odpowiada wówczas za długi do wysokości wartości majątku, co w praktycemoże oznaczać brak jakiejkolwiek korzyści ze spadku.
W pewnych sytuacjach można próbować uchylić się od skutków prawnych, powołując się np. na błąd przy składaniu oświadczenia lub działanie pod wpływem groźby. W takim przypadku konieczne jest wystąpienie do sądu, który indywidualnie oceni okoliczności sprawy.
Czy wierzyciele mogą podważyć odrzucenie spadku?
Warto pamiętać, że jeżeli spadkobierca odrzuci spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, ci mogą w określonych przypadkach żądać uznania odrzucenia za bezskuteczne wobec nich. Mają na to 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o odrzuceniu, nie później jednak niż 3 lata od samego zdarzenia. Ostateczna decyzja będzie należała do sądu.
1Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy – Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071)