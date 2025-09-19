Samoloty i drony NATO nad Polską. Krążą blisko granicy z Rosją i Białorusią

W ostatnich dniach nad Polską wielokrotnie pojawiały się wyjątkowe maszyny należące do NATO. 16 września obserwację z powietrza prowadził dron szpiegowski RQ-4B Global Hawk, a 18 września z rumuńskiej bazy w Konstancy przyleciał samolot rozpoznawczy Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II.

Teraz nad Polską pojawił się natomiast samolot szpiegowski należący do amerykańskich sił zbrojnych. Mowa o Boeingu RC-135V, który wyruszył z bazy wojskowej Mildenhall i przyleciał do, aby w okolicach obwodu królewieckiego śledzić ruchy Rosjan. Maszyna wykonuje lot ze znakami wywoławczymi JAKE17.

Amerykanie wysyłali Boeing RC-135V do Polski. Śledził ruchy Rosjan

Boeing wleciał w polską przestrzeń powietrzną w okolicach Kostrzyna nad Odrą, a następnie kierował się na Piłę. Stamtąd obrał kurs Malbork, a następnie poleciał w stronę Augustowa. Potem amerykański samolot znalazł się w przestrzeni powietrznej Litwy, kilkukrotnie okrążając obwód królewiecki.

Obecność Boeinga RC-135V w okolicach przesmyku suwalskiego nie jest przypadkowa. Kilka dni temu na terytorium Białorusi odbywały się zakrojone na szeroką skalę manewry wojskowe Zapad–2025. Wcześniej eksperci ostrzegali, że Rosja może przygotowywać do uderzenia na strategiczny fragment granicy między Polską a Litwą.

Boeing RC-135V latał nad Polską. Dlaczego to wyjątkowy samolot?

Boeing RC-135V Rivet Joint to amerykański samolot rozpoznawczy, który zbiera i analizuje dane wywiadowcze i elektroniczne (SIGINT/ELINT) dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF). Zbudowany na bazie samolotu transportowego Boeing C-135 Stratolifter, jest kluczowym elementem operacji wywiadowczych NATO, posiadając unikalne systemy antenowe, które pozwalają na monitorowanie i identyfikację emisji radiolokacyjnych, elektronicznych i komunikacyjnych na dużych dystansach.

Parametry techniczne Boeinga RC-135V: