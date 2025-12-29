Program 800 plus to forma wsparcia finansowego dla rodzin, przysługująca na każde dziecko do ukończenia 18 lat. Zasady jego funkcjonowania określa ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia została zwiększona z 500 do 800 zł miesięcznie na dziecko. Wypłacane środki są wolne od podatku dochodowego i nie mogą być zajęte przez komornika. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochody gospodarstwa domowego, a jego głównym celem jest odciążenie budżetów rodzinnych oraz poprawa warunków życia dzieci.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie Rodzina 800 plus?

800 plus standardowo wypłacane jest w:

2 dzień miesiąca,

4 dzień miesiąca,

7 dzień miesiąca,

9 dzień miesiąca,

12 dzień miesiąca,

14 dzień miesiąca,

16 dzień miesiąca,

18 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

22 dzień miesiąca.

800 plus - nowe terminy wypłat w styczniu 2026

W styczniu 2026 r. niektórzy uczestnicy programu 800 plus mogą spodziewać się wypłaty świadczenia w przyspieszonym terminie. Wynika to z nietypowego rozkładu dni w kalendarzu, który wpłynie na realizację przelewów przez ZUS. W związku z tym ustalono następujący harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc:

2 stycznia (piątek) – w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 4 stycznia (niedziela);

7 stycznia (środa);

9 stycznia (piątek),

12 stycznia (poniedziałek);

14 stycznia (środa);

16 stycznia (piątek) - w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 18 stycznia (niedziela);

20 stycznia (wtorek);

22 stycznia (czwartek).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 4 i 18 dnia każdego miesiąca w styczniu 2026 otrzymają 800 plus wcześniej.

W 2026 roku rodzice muszą złożyć nowy wniosek o 800 plus

Od 1 lutego rodzice zyskają możliwość składania wniosków o świadczenie 800 plus na następny okres rozliczeniowy, rozpoczynający się 1 czerwca 2026 r. Tak jak dotychczas, formalności będzie można dopełnić wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z dostępnych kanałów online, takich jak:

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna,

aplikacja mZUS.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Rodzice powinni szczególnie uważać na obowiązujące terminy, ponieważ nawet jednodniowe opóźnienie może skutkować utratą prawa do świadczenia za dany miesiąc. W zależności od daty złożenia wniosku sytuacja wygląda następująco:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.; od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.;

– świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.; od 1 do 30 czerwca 2026 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia 2026 r.;

– ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia 2026 r.; od 1 do 31 lipca 2026 r. – wypłata nastąpi z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;

– wypłata nastąpi z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.; od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – świadczenie będzie przysługiwać z wyrównaniem jedynie od sierpnia i zostanie wypłacone do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie 800 plus zasadniczo przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, jednak przepisy przewidują wyjątki, w których pomoc nie będzie wypłacana. Prawo do świadczenia nie przysługuje, gdy: